Limon ve sirkeyi içmeyin, salataya ekleyin

Çabucak kilo vermek için uygulanan kulaktan duyma diyet programları sonrasında verilen kiloların fazlası geri alınabiliyor. Ne kadar sağlıklı beslendiği ya da ne sıklıkla egzersiz yaptığına bakmaksızın birçok insanın diyet konusunda aynı hataları yaptığını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Nasuhbeyoğlu, bu hataların sebebinin kurallara uyulmaması ve doğru zannedilen yanlışlar olabileceğini söyledi. Etrafımızda diyetle ilgili bilinen birçok yanlış davranış olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Nasuhbeyoğlu, bunları şöyle sıraladı:

1-UZUN SÜRELİ AÇLIK YA DA ÖĞÜN ATLAMA

Öğün atlayarak ve kısıtlı beslenerek zayıflamak, sürdürülebilir ve sağlıklı bir davranış değildir. Metabolizmanızı canlı tutmak ve yağ yakımını hızlandırmak için 3 ana öğün yapmak çok önemlidir. Ara öğün tercihi ise bireysel özellikler, kişinin yaşam şekli ve alışkanlıklarına göre değişebiliyor. Üstelik ara öğün yaparak bir sonraki öğünde açlığınızı daha kolay kontrol edebilirsiniz. Hiç beslenmemek veya günde 1-2 öğünle yetinmek metabolizmayı yavaşlatmaktadır. Aç kalarak verilen kilolar vücudun yağ kütlesinden verilmez. Genellikle vücutta su ve kas kaybı oluşur ve bu da zayıflama zannedilir.

2-LİMON VE SİRKENİN YAĞ YAKACAĞI DÜŞÜNCESİ İLE AŞIRI TÜKETİMİ

Hiçbir besinin tek başına yağ yakımı sağlamadığı bilinmelidir. Sirkeli ya da limonlu su tüketimi de tek başına yağ yakımı sağlamamaktadır. Limonlu ya da sirkeli suların alkali değeri yüksektir ve metabolizmayı az da olsa hızlandırıp bağırsakları çalıştırıcı özellikleri vardır. Aromatik olarak içimi daha kolay olan limonlu ya da sirkeli suyun, uzun süre tüketilmesi mide sorunlarına yol açabilmektedir. Limon ve sirkeyi su ile tüketmektense, salataya ekleyerek tüketmek daha doğru bir tercih olabilir.

3-YETERSİZ YAĞ TÜKETİMİ

Hücre zarının ve hormonların büyük bir kısmı yağdan oluşmaktadır. Dolayısıyla vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması için beslenmede kaliteli yağlar mutlaka bulunmalıdır. Yağsız beslenmek, yeteri kadar yağ tüketmemek metabolizmayı yavaşlatan ve kilo vermeyi zorlaştıran nedenlerden biridir. Salataları yağsız tüketmek, yağda eriyen (A, D, E, K) vitaminlerin emilimini engelleyeceği için diyet yaparken vitamin mineral alımını azaltır. Yağların ihtiyaç kadar tüketilmesi tokluk süresini de uzatmaktadır.

4-ŞEKER İÇERİĞİNDEN DOLAYI MEYVE TÜKETMEMEK

Diyet yaparken en çok tüketmeniz gereken gıdaların başında, birinci olarak sebzeler ve ikinci olarak meyveler gelir. Burada önemli olan kararında (porsiyon kontrolünde) tüketmektir. Porsiyon kontrolü yapılarak tüketilmesi gün içinde alınması gereken karbonhidrat, vitamin ve minerali sağlar. Bununla birlikte, meyveler antioksidan miktarları yüksek olduğu için metabolizmayı hızlandırır ve hastalıklara karşı koruma oluşturmaktadır. Üstelik hazır ve paketlenmiş gıdaların içerisindeki şeker ile meyvenin içerisindeki şeker arasında büyük farklar vardır.

5- LİGHT ÜRÜNLERİN KONTROLSÜZ TÜKETİMİ

Diyet ürünlerin kalorisi sıfır değildir, sadece kalorisi azaltılmıştır. Yani normale göre kalorisi düşük olsa bile porsiyona dikkat ederek diyette tüketmek gerekmektedir. Ayrıca bazen diyet ürünlerde katkı maddesi ve yapay tatlandırıcı kullanımı arttığı için etiketi dikkatli okuyarak tüketmek gerekmektedir. Az yağlı ya da diyet gıdalar genellikle kilo vermek için en iyi seçimler olarak düşünülür, ancak aslında bunun tam tersi etkiye sahiptir. Bu ürünlerin çoğunun tadını iyileştirmek için şeker kullanılır. Bu tarz ürünler sizi tok tutmak yerine acıkmanıza neden olur.

6- SU TÜKETİMİNİN ÖDEM OLUŞTURMASI

Su tüketiminin ödem yaptığı yönünde inanışın aksine, gerekli miktarda su tüketimi vücutta ödem oluşmasını engellemekte, sindirim sistemini ve metabolizmayı hızlandırmaktadır.

7- SIK SIK TARTILMAK

Diyetiniz ile ilgili planlama yapmak sizi başarıya taşıyacaktır. İçtiğiniz sudan yediğiniz yemeğe, aldığınız kaloriden harcadığınız kaloriye kadar mutlaka günlük, haftalık ve aylık olarak kendinizi, programınızı takip edin. Özellikle de her gün tartılmak yerine haftada bir gün, önceden belirleyeceğiniz gün ve saatte tartılarak kilo verişinizi takip edin. Kilonuz günlük değişiklikler gösterebilir. Gün içerisindeki ödem artışı, kabızlık gibi durumlar tartıda kilo almış gibi görünmenize neden olur ve motivasyon kaybına yol açar.

8- YETERSİZ KARBONHİDRAT TÜKETİMİ

Karbonhidratlar temel enerji kaynağıdır, gün içinde yeterli karbonhidrat almazsanız kaslarınız beyne glikoz göndermek üzere enerji kaynağı olarak kullanılabilir ve bu durum kas kaybı riskini de beraberinde getirir. "Zayıflayayım" diyerek ekmeği, pilavı kesmek ve bu besinleri hiç tüketmemek vücuda doğru enerjiyi vermemek anlamına gelir. Kaslarınızın azalması, yağ yakan fabrikanızın küçülmesi gibidir, maalesef bu durum metabolizmanızda kalıcı bir yavaşlama meydana getirir. Normal beslenmeye geçtiğinizde iki kat daha fazla kilo alırsınız. Diyette dengeli ve doğru karbonhidrat tüketimi kas kaybını engeller ve yağ yakımını destekler. Dikkat edilmesi gereken, ekmek ya da diğer karbonhidratların tüketim oranıdır.

9-TEK TİP BESLENME ŞEKLİ

Hiçbir diyette tek bir tip besinle beslenme stratejisi bulunmaz. Çünkü vücudun belirli besin yoksunlukları çok büyük sağlık kayıplarına neden olur. Tek tip diyetlerin hepsi bir şekilde vitamin, mineral ve kas kayıplarına sebep olmaktadır. Bu tip diyetlerde başlarda kısa sürede kilo kaybı sağlansa da metabolizmanın bir süre sonra yavaşlamasıyla kilo kaybı durmaktadır.

10-PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENMEK ZAYIFLATIR

Protein ağırlıklı beslenmede, vücut proteinleri sindirmek için çok fazla enerji harcar ve zayıflama olabilir. Ancak proteinlerle birlikte çok fazla yağ da vücuda gireceği için, kan yağlarında yükselme, koroner kalp hastalıkları ve gut hastalığı ortaya çıkabilir. Ayrıca, proteinler vücuttan atılmak için kemikten kalsiyum çeker ve bu da kemik erimesine neden olur. Zayıflama sürecinde her besin grubundan tüketmeniz gerekir. Bu sayede daha kalıcı ve sağlıklı kilo verebilirsiniz. Kilo verebilmek için herhangi bir besin grubunu hayatınızdan çıkarmanız gerekmez.

11-EGZERSİZ YAPMAMAK YA DA ÇOK FAZLA EGZERSİZ YAPMAK

Egzersiz insan sağlığının ve iyi yaşamın vazgeçilmezlerinden biri ama nasıl ki her şeyin fazlası zararlıysa egzersiz de aşırı yapıldığı zaman sağlığı olumsuz etkileyebilir. Kararında yapmaya, abartmamaya özen gösterin ve egzersizi hayatınızdan asla çıkarmayın. Kilo kaybı sırasında kaçınılmaz olarak kas ve yağ kütlenizin birazını kaybedersiniz. Eğer kalorilerinizi azaltırken egzersiz yapmazsanız daha fazla kas kütlenizden kaybedecek ve metabolizmanız yavaşlayacaktır. Diyetle desteklenmiş bir egzersiz programı, yağ kaybını artırmaya ve metabolizmanızın yavaşlamasını önlemeye yardımcı olur. Diyet yaparken yapılması gerekenler arasında egzersiz asla bırakılmaması gereken bir alışkanlık olmalıdır.

12-DÜŞÜK KALORİLİ BESLENMEK

Birçok kişi bu yanlış mantık yüzünden metabolizmasının yavaşlamasına neden olabiliyor. Vücudumuz tıpkı bir fabrika gibi çalışır, hayati işlemleri gerçekleştirebilmek için belirli bir enerjiye ihtiyaç duyar. Siz vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan daha az enerji alırsanız, metabolizmada ona ayak uydurmak için kendini aşağıya çeker. Dolayısıyla, metabolizmanız ve yağ yakımınız yavaşlar. Başlangıçta kilo veriyor gibi görünseniz de, sonrasında yavaşlayan metabolizmanız sebebiyle 'su içsem yarıyor' sendromuna yakalanabilirsiniz.

13- ZAYIFLAMA İLAÇLARININ GÜCÜNE İNANMAK

Hiçbir besin veya ilaç tek başına mucizevi etki göstermez. Bir hekim veya beslenme uzmanı kontrolünde olmadan zayıflama vadeden ilaçları kullanmak, fayda yaratmaya çalışırken zarar verebilir. Kilo kaybederken sağlığınızı kaybetmeyin!