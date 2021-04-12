Ramazan'da koronavirüse karşı dengeli ve güçlü beslenin

11 ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerin günlük öğün sayıları ve beslenme şekilleri değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Diyetisyen Elif Aydın, dünyayı saran koronavirüs pandemisi nedeniyle dengeli ve güçlü beslenmenin her zamandan daha önemli olduğunu ifade etti. Ramazanda uygulanacak sağlık modeliyle ilgili bilgiler veren Diyetisyen Elif Aydın şu önemli önerilerilerde bulundu:

* Günde 3 öğün ve ara öğünlerle olan beslenme düzeni 2 ana öğüne düşmektedir. Uzun süren açlık durumu, gün içerisinde alınan kalori ve su tüketimi miktarının düşmesi metabolizma hızının düşmesine neden olmaktadır. Bu durum hem koronavirüs salgını sürecinde bağışıklık sistemimiz için hem de oruç tutan kişiler için beslenme alışkanlıklarının değiştiği ramazan ayında sağlıklı beslenmeyi daha da önemli hale getiriyor. Peki ramazan ayında sağlığımıza sağlık katacak olan hangi beslenme modelini uygulamalıyız ?

HAFİF VE DENGELİ BESLENMEYE DİKKAT

* Öncelikle güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemli. Ramazan boyunca sağlıklı ve ideal olan beslenme modeli sahur, iftar ve ara öğünden oluşan 3 öğüne yayılarak olan yapılandır. Gece yatmadan önce yemek yemek ve sahura kalkıp sadece su içmek ramazanda yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Metabolizmayı dinç tutmak için sahura mutlaka kalkılmalıdır. Gün içerisinde yorgunluk, halsizlik ve kan şekerimizin düşmemesi için sahur öğününün atlanmaması gerekmektedir. Sahur öğünü yavaş sindirilen ve besleyici değeri yüksek olan besinlerden oluşmalıdır. Güçlü bir bağışıklık için sahurda maydanoz, roka, kırmızı/yeşil biber gibi C vitaminince zengin sebzeler tüketilmelidir. Oruç süresince susamamak adına vücuttan su atılmasına neden olan yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı, sahurda ve iftarda çay ve kahve tüketimi azaltılmalıdır. Tuzlu besinler tüketmek de gün içerisinde susamaya neden olabilmektedir. Sahurda ve iftarda tuz tüketimini azaltmak daha az susamayı sağlamaktadır.

* Uzun süren bir açlık sonrası iftar öğününe hızlı bir başlangıç yapmak hem hazımsızlık yaşamanıza hem de tokluk sinyalleri beyine iletilmeyerek daha geç doymanıza neden olmaktadır. Oruç açıldıktan ve çorba içildikten sonra 15 dk kadar ara verilerek öğüne devam edilmelidir. Daha sonrasında zeytinyağlı bir sebze yemeği veya salatalarla devam edilebilir. İftardan sonra aşırı şerbetli ağır hamur tatlıları yerine meyve veya sütlü tatlılar (güllaç, muhallebi veya dondurma) tercih edilmelidir.

* Hem pandemide hem de ramazanda hareket durumumuzun azalması ile artan kilo alımları nedeniyle iftardan 2 saat sonra egzersiz yapılmalıdır. İftar ve sahur arasında en az 8 bardak su tüketilerek sıvı tüketimine dikkat edilmelidir. İftardan 2-2.5 saat sonrası bir ara öğün yapılmalıdır. Bu ara öğünde meyveler ile birlikte fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar tüketilmelidir. Bunun yanında yoğurt veya ayran içeren ara öğünler metabolizmayı hızlandırarak ramazan boyunca artan vitamin mineral ihtiyacını karşılamaktadır.