Sağlıklı kilo kaybı için 10 altın besin

TOKSİN ATILIMI İÇİN YEŞİL KABAK

Türk kahvesinin de gün içinde tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Gençyürek, şu bilgileri verdi: "Türk kahvesi metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcıdır. Uzun süre tokluk sağlar. Vücuda zindelik verir. Yağ yakımını hızlandırır. Zihinsel yorgunluğu önler. Karaciğer yağlanmasını engeller. Pul biber ise metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırır. İltihap sökücüdür. Hazımsızlığa iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir. Sindirimi kolaylaştırır. C vitamini kaynağıdır. Hindistan cevizi yağı ise metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırır. İyi kolesterol 'HDL'nin yükselmesini sağlar. Diş sağlığına iyi gelir. Dermatite iyi gelir. Bel çevresi yağlanmasını azaltır. Uzun süre tokluk sağlayan çiğ badem de kilo vermeye yardımcıdır. Zihinsel ve bedensel yorgunluğa iyi gelir. Kalp-damar hastalıkları riskini azaltıyor. Kan şekerini dengeleyerek, diyabet riskini azaltır. Kötü kolesterol düşmesine yardımcıdır. Safra kesesi taşı oluşumunu engeller. Yeşil kabak ise yüksek lif içeriğiyle bağırsak sorunlarına iyi gelir. Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar. Kilo vermeye yardımcıdır. Yüksek tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürür. Hemoroide iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir."