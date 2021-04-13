Ramazan ayında sağlıklı beslenmeye dikkat

Oruç tutanların oruçlarını çorba ile açmaları gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, "Oruçların tutulduğu, sahurların yapıldığı bu ayda sofralarımızı donatırken bazı püf noktalara dikkat etmeliyiz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte önerilen az ve sık beslenme biçimi yerini uzun süreli açlığa ve susuzluğa bırakıyor. Aç kalan vücudumuzu dinç tutmak çok önemlidir. Bir bakıma oruç ile vücudumuzu fazla yemek yemekten arındırıyoruz. Uzun süre aç kalan mideyi rahatlatan tek besin çorbadır. Uzun süreli açlıkta oluşan birden yeme isteğini engellediğinden ilk başlangıcınız çorba olmalıdır" dedi.

"DENGELİ BESLENMEYİ UNUTMAYIN"

Sebze tüketiminin önemine değinen Tayşi, dengeli beslenme konusunda öneride bulunarak, "Unutmayın ki sebzeler bağışıklık sistemini güçlü tutan besinlerdir. Aynı zamanda kana yavaş geçen ve kan şekerini çok az yükselten, nişasta içermeyen sebzeler; sizler için çok sağlıklı bir seçim olacaktır. Nişasta içeriği yüksek olan, patates, mısır, havuç gibi besinleri sıklıkla tercih etmemelisiniz. Bu besinler kan şekerinizi hızlı yükseltip, hızlıca da düşürdüğü için yemek sonrasında uyku hissinizi artıracaktır. Soframıza baktığınızda, sebzesi, protein kaynağı et, tavuk, balık, yoğurt ürünleri ve karbonhidratlardan ise tam tahıllı ekmekler, kepekli makarnalar, bulgur ağırlıklı oluşmasına özen gösterin" ifadelerini kullandı.

"İFTARDAN SAHURA KADAR EN AZ 2.5 LİTRE SU TÜKETİMİ YAPINIZ"

Oruç tutanların sahur vaktinde proteinli besinler tüketmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, oruç tutacakları iftardan sahur vaktine kadar en az 2,5 litre su tüketimi yapılması konusunda uyardı. Gün içindeki en büyük yorgunluk hissinin oluşma nedenin susuzluk olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, "Vücudunuzu susuz bırakmamaya özen göstermelisiniz. İftardan sahura kadar en az 2 litre ile 2.5 litre arasında su tüketimi yapınız. Suyu bir oturuşta değil. İftardan sahura kadar yaymanız gerekmektedir. Sahura kalkmadan oruç tutulduğunda aç kalma süreniz artacağından metabolik hız düşer, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmalar görülür. Sahur geç yapılıp yatıldığından dolayı ağır yemekler yemeyiniz. Midede hazımsızlığa neden olabilir ve tekrardan uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz. İftardan kalan yemekler değil de kahvaltı tarzından gıdalar tercih ediniz. Mutlaka sahurda protein içeriği yüksek olan besinleri tüketiniz ki mide boşalma süresi uzasın ve acıkmanız geciksin" diye konuştu.