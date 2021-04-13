Ramazan’da sindirim sisteminizi koruyacak 8 altın kural

Sindirim problemleri, değişen beslenme düzeni sebebiyle Ramazan ayında birçok kişinin şikayeti oluyor. Uzun süre aç kalmak, susuzluk, tercih ettiğimiz yemekler, geç saatte öğün yapmamız ve hareketsizlik gibi pek çok neden, mide ve bağırsak sorunlarına yol açabiliyor.

Vücudun gerekli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sindirim sisteminin sağlıklı olması gerektiğini belirten ve yapılan en büyük hatalardan birinin iftarda çok büyük porsiyonlar tüketmek olduğunu söyleyen Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, Ramazan ayında sindirim problemi yaşamamak için dikkat edilmesi gereken 8 önemli kuralı anlattı…

Ramazan süresince, aç kalınan saatlerin ardından tercih ettiğimiz yiyeceklerin türü, miktarı hatta yemek yeme hızımızın bile sindirim sorunlarını ortaya çıkarabileceğini söyleyen Arslan, "Oruç tutarken kişinin kendisini sağlıklı hissetmesi için sahurda ve iftarda doğru besinleri, doğru miktarlarda tüketmesi büyük önem taşıyor. Yanlış beslenme düzeni, sindirim sisteminin iyi çalışmamasına ve yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkileyecek sıkıntılara neden olabiliyor.

Özellikle uzun süre aç kalmamız, susuzluk, tercih ettiğimiz yemekler, geç saatlere denk gelen sahur vaktinde öğün yapıyor oluşumuz ve hareketsizlik gibi nedenlerden dolayı birçoğumuz mide ve bağırsak sorunları yaşayabiliyor. Bununla birlikte sindirim sisteminin iyi çalışmaması, bağışıklık sisteminizin zayıflamasına ve vücudumuzun savunmasız kalmasına neden oluyor. Bu da beraberinde farklı sağlık sorunlarını getiriyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, vücudumuzda bağışıklıktan sorumlu hücrelerin birçoğunun bağırsakta bulunmasıdır. Ramazanda yaşanan en yaygın sindirim sorunları; gaz, şişkinlik, bulantı, kabızlık, ishal, yemekten sonra yorgunluk ve karın krampları olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunların önüne geçmek ve Ramazan ayını keyifli bir şekilde geçirmek, doğru beslenme ile mümkün." dedi.

YEMEKLERİ İYİ ÇİĞNEYİN

Emel Terzioğlu Arslan'dan Ramazan'da sindirim sistemimizi koruyacak öneriler:

1) Yemek için acele etmeyin, mümkünse iftar yemeğini ikiye bölün. Çorba içtikten sonra mutlaka 5 dakika ara verip evin içinde küçük bir tur atarak midenize adapte olabilmesi için zaman tanıyın. Tatlı ve meyve gibi gıdaları mutlaka yemekten 2 saat sonra ara öğün olarak tüketin.

2) Yemekleri iyi çiğneyin. Yemekleri iyi çiğnediğinizde, vücudun sindirimine yardımcı olursunuz ve sindirim sisteminiz daha az yorulur.

3) Posa alımınızı mutlaka artırın. Bunun için iftar ve sahur yemeğinde mutlaka sebze veya salata tüketin. Beyaz ekmek yerine tahıllı ekmekler tercih edin. Haftada 2 kez kuru baklagil tüketmeye çalışın. Kuru baklagillerin gaz yapıcı özelliğini azaltmak için bir akşam önceden ıslatabilir veya pişirirken kimyon ekleyebilirsiniz.

4) Mideyi rahatlatmak adına çok fazla soda/maden suyu tüketilmesi en fazla yapılan hatalardan bir tanesidir. Ancak bilinenin aksine, gazlı içecekler şişkinliği artırır. Ayrıca sıvı kaybı yaşanması sebebiyle tüketimi sınırlandırılmalıdır. Çok demli çay ve kahvenin fazla tüketimi de mide ağrılarını artırabilir.

5) Çok yağlı, baharatlı ve kızartma yiyecekler mide ağrılarını ve yanmalarını artırabileceği için tüketimini sınırlandırın.

6) Sahurda yağlı ve ağır yemekler yerine kahvaltı tarzı hafif öğünler tüketmeye çalışın.

7) Yeterli miktarda su içmeye çalışın. Su hem sağlıklı bir sindirim hem de mide asitlerinin yapımı için gereklidir. Ayrıca suyu yemekle birlikte değil öncesinde ya da sonrasında içmeye özen gösterin.

8) Hareketsizlik, yaşayabileceğimiz bütün sindirim sorunlarını teşvik edebilir. Bu yüzden özellikle iftar sonrası hemen oturmak yerine kısa yürüyüşler yapmaya çalışın ve egzersizi bu süreçte mutlaka rutin haline getirin.