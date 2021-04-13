Türkiye'de yaklaşık 3 milyon hasta KOAH ile mücadele ediyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hülya Bayiz, KOAH ve akciğer kanserine ilişkin açıklamalarda bulundu. KOAH hastalığının dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkilediğini söyleyen Doç. Dr. Hülya Bayiz, "Ülkemizde de yaklaşık 3 milyon hasta var. 2020'de en çok ölüme neden olan 3'üncü hastalık olmaya aday olsa da önlenebilir bir hastalık" dedi.



"KOAH'IN EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ SİGARA"

Doç. Dr. Hülya Bayiz, sözlerine şöyle devam etti: "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), hava yollarının kronik iltihaplanması ve akciğer dokusunun hasar görmesiyle, giden hava akımının kısıtlandığı, ilerleyici ve genellikle geri dönüşümsüz, ancak önlenebilir bir hastalık ve bir toplum sağlığı problemidir. Türkiye'de 3 milyon KOAH'lı hasta var. Sigara ise en çok karşılaşılan risk faktörüdür. Pasif sigara maruziyeti KOAH gelişimine katkıda bulunur"