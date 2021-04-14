Diyetisyen Hülya Çağatay: Güçlü bağışıklık için güçlü bağırsak şart

DENGEYİ SAĞLAMAK BİZİM ELİMİZDE

Bağırsak mikrobiyotamızdaki dengeyi sağlamak ise bizim elimizde: "Bu noktada önemli faktörlerden biri, beslenme alışkanlıklarımızdır. Doğru besinleri tüketirsek, bağırsağımızdaki iyi bakteriler bu besin parçacıklarını alarak çoğalmalarını sağlayacaklardır. Yanlış besin tercihleri yaparsak, örneğin fazla yağlı beslenirsek zararlı bakterilerde artış yaşanacaktır. Prebiyotikler cansızdır ve bağırsak mikrobiyotamızın düzenlenmesinde görev alan besin maddelerindendir. Günlük beslenme düzenimize bu prebiyotik besinleri dâhil etmek, bağışıklığımıza olumlu etki sağlayacaktır."

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN BU BESİNLERİ TÜKETİN

Diyetisyen Hülya Çağatay, bağırsaklar için faydalı olan prebiyotik besin kaynaklarını şöyle sıralıyor: "Badem, ceviz, keten tohumu gibi yağlı tohumlar; soğan, sarımsak, pırasa, enginar, kuşkonmaz, kereviz, yer elması, domates, hindiba gibi sebzeler; elma, çilek, üzüm, muz gibi meyveler; nohut, kuru fasulye, mercimek, bezelye, soya fasulyesi gibi kurubaklagiller; yulaf, arpa, çavdar, karabuğday, tam buğday gibi rafine edilmemiş, kabuğundan ayrılmamış tam tahıllar prebiyotik kaynağı besinler arasında yer almaktadır. Bağırsak mikrobiyotamızın sağlıklı yapısı adına bunlara beslenmemizde yer verebiliriz. Mikrobiyota sağlığı adına aynı zamanda günlük lif alımını artırabiliriz."

STRESTEN UZAK DURUN İLAÇLARI DİKKATLİ KULLANIN

Çağatay, prebiyotiklerin yanı sıra probiyotiklerin de bağırsak sağlığına büyük ölçüde etki ettiğini belirtiyor: "Probiyotikler, yeterli miktar sağlandığında konakçı sağlığına olumlu etkileri olan canlı mikroorganizmalardır. Probiyotiklerin besin kaynakları ise; yoğurt, kefir, fermente edilmiş diğer süt ürünleri ve fermente edilmiş lahanadır. Yeterli miktarda probiyotik tüketimi, bağırsaktaki bakteri kolonizasyonunu ve vücuttaki inflamasyon sürecini düzenler. Bu süreçle probiyotiklerin kilo kontrolü ve obezitenin önlenmesi üzerinde etkinliği saptanmıştır." Bağırsakları olumsuz etkileyen başka faktörler de var. Diyetisyen Hülya Çağatay o faktörleri şöyle özetliyor: "Beslenme alışkanlıklarımız dışında strese maruziyet, egzersiz, antibiyotik ve ilaç kullanımı, yaşadığımız ortam, genetiğimiz ve uyku düzenimiz de bağırsak mikrobiyotası etkiler."