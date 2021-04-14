Diyetisyen Hülya Çağatay: Güçlü bağışıklık için güçlü bağırsak şart

Diyetisyen Hülya Çağatay, bağırsak mikrobiyotamızın bağışıklığımızı oldukça etkilediğini söylüyor, "Bundan dolayı güçlü bağışıklığa sahip olmak adına güçlü bağırsaklara sahip olmamız oldukça önemlidir" diyor. Peki nedir bu mikrobiyota kavramı? Çağatay şöyle açıklıyor: "Mikrobiyota; vücudumuzda bulunan tüm mikroorganizmaların tamamına verilen addır. Bağırsak mikrobiyotamızın içerisinde diğer mikroorganizmalardan daha baskın olarak bizimle birlikte yaşayan birçok farklı türde ve farklı sayıda bakteri bulunmaktadır. Bu bakterilerin bazıları vücudumuz için yararlı iken, bazılarının ise zararlı etkileri vardır. Mikrobiyotamızın en önemli görevlerinden biri, zararlı patojen maddelere, mikroorganizmalara karşı vücudumuzu savunmaktır. Bu sayede bizim bağışıklığımızı sağlarlar. Bu önemli görevi yapabilmesi adına mikrobiyotamızda yer alan bakterilerin bir denge içerisinde olması gerekmektedir."
MİKROBİYOTA DENGESİ BOZULURSA HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR
Hülya Çağatay, bağırsak mikrobiyotasındaki dengenin bozulması halinde farklı hastalıkların ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor: "Zararlı bakterilerde farklı nedenlerden ötürü artış meydana gelebilir. Bu da 'disbiyozis' olarak adlandırılan mikrobiyota dengesizliklerine sebep olur. Disbiyozis tablosu bağışıklığımızı olumsuz etkilemekle birlikte vücutta iltihaplanma olarak adlandırılan enflamasyon durumunun artmasına, birçok hastalık tablosunun gelişmesine, obezite, kilo alımı gibi sonuçlara yol açabilir."
DENGEYİ SAĞLAMAK BİZİM ELİMİZDE
Bağırsak mikrobiyotamızdaki dengeyi sağlamak ise bizim elimizde: "Bu noktada önemli faktörlerden biri, beslenme alışkanlıklarımızdır. Doğru besinleri tüketirsek, bağırsağımızdaki iyi bakteriler bu besin parçacıklarını alarak çoğalmalarını sağlayacaklardır. Yanlış besin tercihleri yaparsak, örneğin fazla yağlı beslenirsek zararlı bakterilerde artış yaşanacaktır. Prebiyotikler cansızdır ve bağırsak mikrobiyotamızın düzenlenmesinde görev alan besin maddelerindendir. Günlük beslenme düzenimize bu prebiyotik besinleri dâhil etmek, bağışıklığımıza olumlu etki sağlayacaktır."
BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN BU BESİNLERİ TÜKETİN
Diyetisyen Hülya Çağatay, bağırsaklar için faydalı olan prebiyotik besin kaynaklarını şöyle sıralıyor: "Badem, ceviz, keten tohumu gibi yağlı tohumlar; soğan, sarımsak, pırasa, enginar, kuşkonmaz, kereviz, yer elması, domates, hindiba gibi sebzeler; elma, çilek, üzüm, muz gibi meyveler; nohut, kuru fasulye, mercimek, bezelye, soya fasulyesi gibi kurubaklagiller; yulaf, arpa, çavdar, karabuğday, tam buğday gibi rafine edilmemiş, kabuğundan ayrılmamış tam tahıllar prebiyotik kaynağı besinler arasında yer almaktadır. Bağırsak mikrobiyotamızın sağlıklı yapısı adına bunlara beslenmemizde yer verebiliriz. Mikrobiyota sağlığı adına aynı zamanda günlük lif alımını artırabiliriz."
STRESTEN UZAK DURUN İLAÇLARI DİKKATLİ KULLANIN
Çağatay, prebiyotiklerin yanı sıra probiyotiklerin de bağırsak sağlığına büyük ölçüde etki ettiğini belirtiyor: "Probiyotikler, yeterli miktar sağlandığında konakçı sağlığına olumlu etkileri olan canlı mikroorganizmalardır. Probiyotiklerin besin kaynakları ise; yoğurt, kefir, fermente edilmiş diğer süt ürünleri ve fermente edilmiş lahanadır. Yeterli miktarda probiyotik tüketimi, bağırsaktaki bakteri kolonizasyonunu ve vücuttaki inflamasyon sürecini düzenler. Bu süreçle probiyotiklerin kilo kontrolü ve obezitenin önlenmesi üzerinde etkinliği saptanmıştır." Bağırsakları olumsuz etkileyen başka faktörler de var. Diyetisyen Hülya Çağatay o faktörleri şöyle özetliyor: "Beslenme alışkanlıklarımız dışında strese maruziyet, egzersiz, antibiyotik ve ilaç kullanımı, yaşadığımız ortam, genetiğimiz ve uyku düzenimiz de bağırsak mikrobiyotası etkiler."