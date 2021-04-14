Prof. Özkan: Yeni sürprizlere hazırlıklı olun

Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KONSİAD) konuğu olan dünyaca ülü Pro. Dr. Ömer Özkan; "Dünyayı sarsacak kök hücrelerin daha çok kullanılacağını düşündüğünü ve yapay organların kolay ulaşılabilir olacağını söyledi. KONYSİAD'ın konuğu olan Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Özkan konuşmasına Antalya'nın Sağlık Turizminde de ilk sırada yer alması gerektiğini vurgulayarak başladı.

"PREKLİNİKTE EKSİK OLDUĞUMUZU ÖĞRENDİK"

Prof. Dr. Özkan, klinik araştırmalardaki yetersizliği belirtip "Son bir yılda COVID'in öğrettiği şeyler oldu hepimize. Mesela tarım ve sağlılığın ne kadar önemli olduğunu öğrendiklerini söyledi. Tarımda iyi gittiklerin de belirten Özkan, "Ancak preklinikte çok eksik olduğumuzu öğrendik. Artık bizim araştırmalar yapmamız, bizim aşılar bulmamız lazım." dedi ve ülkedeki mevcut altyapı daha önceden sağlanmış olsaydı, çok daha ileri seviyede çalışmaların olabileceğini belirtti.

"PREKLİNİĞİ ANTALYA'YA YERLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Nakil çalışmalarında son derece ileri düzeyde olduklarını belirten Özkan "Nakledemeyeceğimiz hiç bir organ yok; ama uyum sağlaması için ilaçlar lazım ve bizim bunları üretebiliyor olmamız gerekir." dedi ve Prekliniği Antalya'ya yerleştirmeyi düşündüklerini söyledi. Prof. Dr. Ömer Özkan, dünyadaki ilk organ naklinin tarihçesiyle başladığı sunumda, günümüzde gelinen son durumdan da bahsederken; çalışmalar sırasındaki her eksiğin, bir başka sorunun çözümüne de yardığını belirtti.

"DÜNYADA İLK KADAVRADAN RAHİM NAKLİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Özkan, yılda 60 civarında karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini, akciğer ve ince bağırsak naklinin de yakında yapılacağını söyledi. Türkiye'nin ilk, dünyanın 14. çift kol naklini, 5 yüz nakli yaptıklarını belirtirken, " Organ naklinin kuralları şu an çok iyi belirlendi fakat o dönemlerde mevzuat yoktu ve bu süreci uzatmıştı." dedi.

Dünyanın ilk kadavradan rahim naklini yaptıklarını, kadavradan rahmin taşındığında yaşadığını ve bunun literatüre girdiğini söyledi. Ayrıca sadece rahim naklettiklerini, bu rahmin hiç bir şekilde yumurta taşımadığını belirtti. "Rahim sadece çocuğun gelişmesi için yatak görevi görüyor, yumurtalar hastanın kendisine ait" dedi.

"ANLATTIKLARIM BİLİM KURGU GİBİ GELEBİLİR AMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK"

Prof. Dr. Ömer Özkan nakillerin bundan sonra ilk aşamada az ilaç, uzun vadede ilaç kullanmadan yapılabileceğini, kök hücrelerin daha çok kullanılacağını düşündüğünü ve yapay organların kolay ulaşılabilir olacağını söyledi. Özkan " Anlattıklarım bilim kurgu gibi gelebilir ama önümüzdeki günlerde çok önemli gelişmeler olacak, bunların yapılması mümkün, ancak etik olarak büyük sıkıntılar da olacaktır." dedi.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ DEĞERSİNİZ"

KONSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Kaplan, Ömer Özkan'ın Türkiye için önemli bir değer olduğunu belirterek kendilerine vakit ayırdığı için teşekkür etti; "Çok yoğun programınız olduğunu biliyoruz. Bu kentin çok önemli değerisiniz, gururumuzsunuz, KONYSİAD'a zaman ayırmanızdan onur duyduk. Ayrıca Antalyaspor'a verdiğiniz destek de kent yaşayanlarını mutlu ediyor." diyerek teşekkür etti.