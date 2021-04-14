Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illere dikkat çekti ve uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kısıtlama kararlarının ardından sosyal medya üzerinden koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da olduğunu tabloyla belirterek, uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde."