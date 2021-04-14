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Giriş Tarihi: 14.4.2021 15:28 Son Güncelleme: 14.4.2021 15:38

Sağlık Bakanı o illere dikkat çekti ve uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illere dikkat çekti ve uyardı!

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından koronavirüs salgın sürecinde haftalık vaka artışının en çok yaşandığı illeri duyurdu. Bakan Koca, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kısıtlama kararlarının ardından sosyal medya üzerinden koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da olduğunu tabloyla belirterek, uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illere dikkat çekti ve uyardı!
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