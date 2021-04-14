Türkiye’yi Dünyada Temsil Eden Doktor: Serkan Aygın

Sağlık alanında profesyonel ve etik bakış açısı ile son teknolojileri bir araya getiren Dr. Serkan Aygın Klinik'in temel ilkesi her zaman kaliteli ve doğal sonuçları elde etmek. Bunun altında ise, herkes için özel olarak hazırlanan operasyon planı ve operasyon sonrası ömür boyu iletişimde kalma politikası yatıyor.

21. Yüzyıl Avrupa Tıp Ödülleri (European Awards in Medicine) sahiplerini bulurken, Dr. Aygın "European Best Hair Transplant Surgeon" ödülüne layık görüldü. Türkiye'de uluslararası kalite standartlarında saç ekimi hizmeti veren Dr. Serkan Aygın, sağlık alanında gösterdiği bu başarısını Avrupa'nın en iyi saç ekimi doktoru olarak aldığı bu ödülle birlikte bir kez daha kanıtladı.

İstanbul Çapa Tıp fakültesi mezunu Dr. Aygın, 1996 yılından bu yana saç ekimi çalışmalarını ve bu alandaki yenilikleri yakından takip ederek, saç ekiminin öncülerinden olmuştur. 25 yılı aşan saç ekimi deneyimi ile 148 ülkeden yoğun talep alan Dr. Serkan Aygın Klinik, dünyadaki en saygın saç ekimi doktorları arasında yer almakta. Dünyanın dört bir yanından kliniği ziyaret eden misafirler; hem deneyimli ekibin ellerinde kendilerini evinde hissediyor; hem de klinikte yer alan birbirinden ünlü sanat eserleriyle bir müzeyi ziyaret ediyor hissine kapılıyor. Saç ekiminde doğal görüntüyü sağlayan son teknolojileri ve teknikleri kullanan Dr. Serkan Aygın Klinik, misafirlerine sağladığı post operasyon takibi ile ülkelerine geri dönen hastalarını, kendi ülkelerinde de yalnız bırakmıyor. Ekip, saç ekimi sonrası hastalarının operasyon sürecini sürekli takip ediyor.

Memnuniyeti en üstte tutma misyonu ile hareket eden Serkan Aygın ve ekibi, Avrupa ve Amerika'da ünlü televizyon kanallarında, basılı medyaya ve dijital haber sitelerinde Türkiye'de saç ekimi alanını temsil ediyor. Dr. Serkan, FUE tekniği ile dünya genelinde yüksek sayıda ziyaretçi referansı elde etmiş ve alınan sonuçları değerlendirerek süreçleri iyileştirme arayışında olmuştur. FUE tekniğinin yanı sırası, tıraşsız DHI tekniği ile de saç ekimi operasyonları da gerçekleştirmiş ve herkesin ihtiyacına uygun tekniği seçmeye özen göstermiştir. Saç ekiminde acıyı azaltan teknik olan Soft FUE tekniği ile, iğnesiz lokal anestezi uygulamasını saç ekimi protokolüne dahil etmiştir. Aynı zamanda Serkan Aygın, 2018'in başında Safir FUE tekniğini Türkiye'ye tanıtan isim olmuştur.

Saç ekimi alanında kazandığı saygı ve ün ile Dr. Serkan Aygın; aldığı ödülle ülkemizi dünyada gurur ile temsil etmiş ve başarısını tescillemiştir. Sürekli gelişmekte olan saç ekimi alanın da önünü açarak, çalışmalarına istikrarla devam etmektedir.