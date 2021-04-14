Uzman doktor alınan tedbirleri değerlendirdi! 14 gün sonra kısıtlamalar devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanacağını duyurdu. Erdoğan, "İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Aşı sırası gelenlerin bu imkânı derhal değerlendirmelerini istiyorum." dedi. Peki bayramda kısıtlamalar gelir mir? 14 gün vaka sayısında ne oranda azalmalar olabilir? İşte Prof. Dr. Vefik Arıca'nın alınan tedbirler ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeleri…

"14 GÜNDEN SONRA BAŞLAYACAK"

Prof. Dr. Vefik Arıca: "Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada 15 gün kısmi kapanma, 15 günden sonra gelecek olan tabloya göre de tam kapanma ya da kısıtlamalar artırılabilir mesajını verdi. Aslında bu mesajda siz kurallara uyarsanız, aşınızı olursanız, tablodaki değişimlere göre 15 gün sonra rahatlama görebiliriz dedi ama bize göre en erken tablonun değişmesi için 14 gün geçmesi gerekiyor. Özellikle vefat sayılarının düşmesi ve vaka sayılarının azalması 14 günden sonra başlayacak. Bu nedenle kısıtlamaların bayrama kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Bayrama kadar tablo en azından yarı yarıya düşer ise 1 ay içinde bizim için büyük bir başarı olacak. Ana hedef vaka sayısında 10 binin altına düşmek olacaktır. Hedef 0 ama ikili rakamlara inmek önemli olacaktır. Bunun için en az 14 günlük bir vaktimiz var" diyerek sözlerine devam etti.