Yaşlı Köy, sağlık turizminde yeni bir soluk

Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar: "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yaşlı köy'leri başta İstanbul, Ankara, İzmir, KazDağları ve sonrasında Avrupa'nın birçok şehrinde kuracaklarını ifade etti. Özellikle Dünya Yaşlılık Derneği Geriatri ARGE guruplarının çalışmaları ile Sanal / Dijital Torun adlı Ürünleri Dünyanın en önemli ülkelerine şimdiden vermeye başladıklarını ilettiler.

Yaşlı Köy adı altında son teknoloji ile Dünyanın Yaşlısına bakacaklarını ileten Çınar, "Huzurevi ve Bakımevi bulunacak. Bu huzurevinin ruhsatlandırılması Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında olacak. Büyükşehirlerdeki sitelerin içinde bulunan bir bloğu yaşlılar için yaşam evine dönüştüreceğiz. Bu yaşam evlerinde öncelik, sitelerde yaşayanların yanında kalan yaşlılar olacak"

Çınar, yaptığı açıklamada yaşlıların iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için derneğin yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin yaşlılar için sağlık turizmi yatırımı yapılabilecek konumda bir ülke olduğuna dikkati çeken Çınar, bu alanda yatırım yapacak firmaların da desteğiyle yaşlılar için hayata geçirecekleri çalışmalarda son aşamaya geldiklerini dile getirdi.Yaşlı Köy Huzurevinin içinde yoğun bakım ünitesi, demans ve alzaymır hastalarının bakımının yapılacağı merkez oluşturulacak. Yaşlılar burada sosyalleşebilecek. Yaşlı Köyün içerisinde yaşlı kreşlerine bulunacak, böylece aileler, çocuklar rahatça girip çıkabilecekler.

"SİTELERE YAŞLI KÖY YAŞAM EVLERİ YAPACAĞIZ"

Şehirlerdeki büyük sitelerde yaşlılara yaşam evleri oluşturulması için de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Çınar, bununla ilgili de gerekli altyapının hazırlandığını, örneklemelerinin yapıldığını söyledi. Büyük şehirlerdeki sitelerin içinde bulunan bir bloğu yaşlılar için Yaşlı Köy markası altında, yaşam evine dönüştüreceklerini bildiren Çınar, "Bu yaşam evlerinde öncelik, sitelerde yaşayanların yanında kalan yaşlılar olacak. Yaşlılar bu yaşam evlerinde isterlerse evde bakım hizmeti alacak. Evin içine doktor, yaşlı bakım uzmanları gelecek." dedi