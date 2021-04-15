Avokado faydaları ve besin değeri: Besin deposu meyve avokadonun faydaları neler ve neye iyi gelir?

Avokado sağlığa oldukça faydalı bir meyve… Üstelik diyet yapanların da en iyi dostu! California Halk Sağlığı Departmanına (CDPH) göre, Orta Amerika avokado ağacı yaklaşık 7.000 yıl önce Güney Meksika ve Kolombiya'da ortaya çıktı. 16. yüzyılda Aztekler ve İnkalar, avokadoyu İspanya'ya gelenler ile paylaştı ve ardından onlara aguacate adını verdiler. Peki, bu kadar eski bir tarihi olan avokadonun faydaları nelerdir ve hangi hastalığa iyi gelir? İşte, avokado besin değer, kalorisi ve faydaları hakkında bilgiler…
AVOKADONUN İÇİNDE NE VAR? TEMEL BESİN DEĞERLERİ
ABD Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'ne (NCBI) göre, bunlar bir avokadonun yaklaşık yarısı veya 68 gram (g) için beslenme gerçekleridir:
USDA veri tabanında ortak kullanıma göre sebze olarak sınıflandırılmasına rağmen avokado, etli posası ve iri tohumları sayesinde botanik kriterlere uyduğu için bir meyve olarak kabul edilir. Daha spesifik olarak, avokado, Lauracaea ailesindeki Persea cinsine ait bir meyvedir. Bu, ağaç ve çiçekli bitki türünü ifade eder.
Avokado bir zamanlar kraliyet sofraları için ayrılmış lüks bir yemekti, ancak şimdi avokado dünyanın her yerinde hayatın her kesiminden insanlar tarafından beğeniliyor.
AVOKADONUN FAYDALARI
AVOKADO NASIL YENİR?
Avokado tohumunu çıkarmanın en kolay ve güvenli yolu, avokadoyu dörde bölmektir.
Avokadoyu, meyve kesme tahtası üzerinde düz olacak şekilde tohumun etrafına yarı uzunlukta dikkatlice kesin.
Avokadoyu döndürün ve tohumun etrafında uzunlamasına kesin, avokado parçaları oluşturun
Avokadoyu kivi veya elma (veya her ikisi) içeren bir kağıt torbaya koyarak avokado olgunlaşma sürecini hızlandırabilirsiniz. Elma, kivi ve avokadonun hepsi etilen üretir. Etilen, olgunlaşma sürecini tetikleyen doğal bir bitki hormonudur ve ticari olarak muz, avokado ve diğer meyvelerin olgunlaşmasına yardımcı olmak için kullanılır. Daha Fazla Avokado Olgunlaştırma Yardımı
AVOKADO HAKKINDA EKSTRA BİLGİLER
Avokado, armut benzeri şekli ve yeşil kabuğundan dolayı Timsah Armutu olarak da adlandırılır.
Avokado, İspanyolca aguacate kelimesinin bir türevidir ve bu da Aztek kelimesi ahuacatl'dan gelir.
ABD'de tüketilen avokadoların çoğu ithal edilmektedir. Kaliforniya, ABD'de yetiştirilen en büyük avokado üreticisidir.
Kaliforniya'da yaklaşık 50.000 dönümlük arazide çiftçilik yapan 3.000'den fazla avokado yetiştiricisi var.
Tek bir California Avokado ağacı, yılda ortalama 60 pound veya 150 meyve üretebilir.Frenk üzümü faydaları ve zararları nelerdir? Mucize meyve Frenk üzümü nedir, nerede yetişir?