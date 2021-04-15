Gümüş suyu faydaları nelerdir? Özellikleri çok kez gündem olan gümüş suyunun fayda ve zararları

Gümüş suyu hakkında pek çok iddia ortaya atılmaktadır. Homeopatik ilaçlar ve diyet takviyeleri olarak satılan gümüş suyu ürünleri hala bulunmaktadır. Gümüş suyu enfeksiyonlar, saman nezlesi, cilt rahatsızlıkları ve diğer pek çok durumda kullanılır, ancak kullanımlarından herhangi birini destekleyecek iyi bir bilimsel kanıt yoktur. Gümüş suyu ağızdan alındığında, cilde uygulandığında, solunduğunda veya IV ile verildiğinde güvensiz olabilir. İşte, bugüne kadar gümüş suyu hakkında ortaya atılmış iddialar ve faydalı olduğu iddia edilen özellikleri.

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19): Bazı iddialara rağmen, COVID-19 için gümüş suyu kullanımını destekleyecek iyi bir kanıt yoktur. Aslında güvensiz olabilir. Bunun yerine sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini ve kanıtlanmış önleme yöntemlerini izleyin.

Burun boşluğu ve sinüslerin şişmesine (iltihaplanması) gümüş suyunun faydalı olduğu söylenmektedir ancak ilk araştırmalar, gümüş suyu içeren bir burun spreyi kullanmanın, sinüzit semptomlarını azaltmada salin burun spreyinden daha iyi çalışmadığını göstermektedir.

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GÜMÜŞ SUYU FAYDALARI

Yüzde yüz aydalı olduğuna dair yeterli kanıt olmamakla birlikte, kolloidal gümüş suyunun iyi geldiği rahatsızlıklar şu şekilde sıralanabilir.

Artrit.

Akciğerdeki ana hava yollarının şişmesi (iltihaplanma) (bronşit).

Mesane şişmesi (sistit).

Kan enfeksiyonu (sepsis).

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kronik yorgunluk sendromu (CFS).

Kistik fibrozis.

Şeker hastalığı.

İshal.

Sindirimi iyileştirmek.

Gıda zehirlenmesi.

Safrakesesi rahatsızlığı.

Belsoğukluğu.

Saman nezlesi.

HIV / AIDS.

Cüzzam.

Sıtma.

Grip (grip).

Soğuk algınlığı.

Bebek büyümesi.

Doğum sonrası komplikasyonlar.

İdrarda yüksek tansiyon ve protein (preeklampsi) ile kendini gösteren bir gebelik komplikasyonu.

İshale (kolera) neden olan bağırsak enfeksiyonu.

Nefes darlığı (amfizem) ile kendini gösteren bir akciğer rahatsızlığı.

Yüzde kızarıklığa (rosacea) neden olan bir cilt rahatsızlığı.

Pullu, kaşıntılı cilt (sedef hastalığı).

Zona (herpes zoster).

Mide ülseri.

Enfeksiyon nedeniyle prostatın şişmesi (iltihaplanması).

Midenin şişmesi (iltihaplanması) (gastrit).

Tüberküloz.

Bir tür enflamatuar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit).

Yaraların iyileşmesi.

Siğiller.

Doğrudan uygulandığında sivilce.

Doğrudan uygulandığında yanıklar ve cilt enfeksiyonları.

GÜMÜŞ SUYU ZARARLARI

Ağızdan alındığında: Gümüş suyu, ağızdan alındığında GÜVENLİ OLMADIĞIDIR. Gümüş suyu ürünlerdeki gümüş, deri, karaciğer, dalak, böbrek, kas ve beyin gibi organlarda birikir. Bu, ilk önce diş etlerinde görülen geri dönüşü olmayan mavimsi görünümlü bir cilde yol açabilir. Ayrıca ciltteki melanin üretimini de uyarabilir ve güneşe maruz kalan bölgeler giderek daha fazla renk değiştirir.

Cilde uygulandığında: Gümüş suyu, cilde uygulandığında MUHTEMELEN GÜVENLİ DEĞİLDİR. Gümüş suyu ürünlerdeki gümüş, deri, karaciğer, dalak, böbrek, kas ve beyin gibi organlarda birikir. Bu, ilk önce diş etlerinde görülen geri dönüşü olmayan mavimsi görünümlü bir cilde yol açabilir. Aynı zamanda ciltteki melanin üretimini de uyarabilir ve güneşe maruz kalan bölgeler giderek daha fazla renk değiştirir.

IV ile verildiğinde: Gümüş suyu, intravenöz olarak (IV ile) enjekte edildiğinde OLASI GÜVENLİ DEĞİLDİR. Gümüş suyu ürünlerdeki gümüş, deri, karaciğer, dalak, böbrek, kas ve beyin gibi organlarda birikir. Bu, ilk önce diş etlerinde görülen geri dönüşü olmayan mavimsi görünümlü bir cilde yol açabilir. Aynı zamanda ciltteki melanin üretimini de uyarabilir ve güneşe maruz kalan bölgeler giderek daha fazla renk değiştirir.