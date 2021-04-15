Kekik çayı faydaları nelerdir? Kekik çayı hangi rahatsızlıklara iyi gelir, zayıflatır mı?

Kekik çayı hafızayı uyarmaya, baş ağrılarını ve kas gerginliğini hafifletmeye, öksürükleri yatıştırmaya, ateşleri hafifletmeye ve soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Aynı zamanda mükemmel bir doğal sakinleştirici olan ve tüm sinir sistemi üzerinde tonik etkisi olan karvakrol adı verilen bir bileşik içerir. Bu mucizevi bitki ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Peki, Kekik çayı nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Kekik çayı adet söktürür mü, zayıflatır mı? İşte tüm detaylar…

KEKİK ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Kekik çayı sindirim sistemi için harika bir arındırıcı bitkidir ve bazı bağırsak kancalı kurtlarını ve yuvarlak solucanlarını yok ettiği ve zengin veya yağlı yiyeceklerin sindirimine yardımcı olduğu bulunmuştur. Kekik ayrıca idrar yolu sağlığı için de gereklidir ve enfeksiyonları önlemeye ve sağlıklı bakterileri dengede tutmaya yardımcı olabilir. Kekik, otlar arasında en yüksek antioksidan seviyelere sahiptir. Serbest radikalleri ve diğer hastalık üreten maddeleri vücuttan atmada güçlü etkileri olan lutein, zeaksantin ve naringenin gibi biyoflavonoidlerle doludur.

Kekik çayı ne işe yarar?

Kekik, beyindeki GABA seviyelerinin üretilmesinde önemli bir rol oynadığı, uyku düzenlerinin düzenlenmesine yardımcı olduğu ve beyindeki nörotransmitter fonksiyonuna fayda sağladığı bilinen iyi bir piridoksin kaynağıdır. GABA ayrıca stres hasarına karşı en iyi doğal savunmalardan biridir.

Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir?

Taze kekik, yerel süpermarketinizin veya sağlık gıda mağazanızın üretim bölümünde bulunabilir. Kekik ayrıca büyümek için son derece kolay bir bitkidir ve hem konteynerlerde hem de ev bahçelerinde bolca üretebilir.

Kekik çayı güçlü bir şifa içeceğidir ve taze kekik yapraklarını sıcak suya akıtarak ve 15-20 dakika demlenerek yapılabilir.

Kekik çayı tarifi

Malzemeler:

2 adet taze kekik 10-16 oz sıcak su isteğe bağlı: taze limon ve / veya çiğ bal

Kekik çayı nasıl yapılır?

Bir bardağa taze kekik koyun ve üzerine sıcak su dökün, 15 dakika veya daha fazla demlenmeye bırakın. Kekik yayları veya gerinimi çıkarın. Ham bal ve / veya limon ile tatlandırın. Yudumlayın ve tadını çıkarın!

Alternatif olarak, kekik infüzyonlu bir su, oda sıcaklığında bir sürahi içinde gece boyunca taze kekik suları ıslatılarak hazırlanabilir ve ertesi gün hidrasyon ve iyileştirme yararları için yudumlanabilir.

Kekik Suyu

Malzemeler

2 adet taze kekik yay demeti 32-64 oz filtreli veya kaynak suyu isteğe bağlı: taze limon, çiğ bal, çilek, salatalık dilimleri, nane vb.

Sürahiyi veya sürahiyi oda sıcaklığında suyla doldurun ve kekik yayları ekleyin. Bir gece boyunca mutfak tezgahına daldırın. Sabahları kekik dallarını çıkarın / süzün ve limon veya çiğ bal veya istediğiniz isteğe bağlı malzemeleri ekleyin. Nihai hidrasyon ve iyileştirici faydalar için gün boyunca suyu yudumlayın.

Kekik Çayı Nedir?

Bilimsel olarak Thymus vulgaris [1] olarak bilinen bu bitki, yaygın bir bahçe bitkisidir, büyümesi oldukça kolaydır ve pişirildiğinde eşsiz lezzeti ve aroması nedeniyle mutfak uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Ayrıca binlerce yıldır tıbbi geleneklerin bir parçası olmuştur ve onu güçlü bir bitkisel ilaç haline getiren bir dizi güçlü aktif maddeye sahiptir. Aktif bileşen, timol, güçlü bir antioksidandır ve çay ayrıca, bu kadar etkileyici bir etki aralığı sağlayan birkaç benzersiz bileşiğe de sahiptir.

Kekik çayı neye iyi gelir?

Kekik çayı, diğerlerinin yanı sıra kronik hastalık, solunum yolu enfeksiyonları, obezite, kas gerginliği, adet krampları, uykusuzluk, demans, üzgün mideler ve kabızlıktan muzdarip insanlar için oldukça az fayda sağlar. Bunun nedeni yüksek C vitamini, A vitamini, bakır, demir, manganez, potasyum, fosfor, karvakrol, piridoksin ve çok sayıda güçlü antioksidan bileşiktir.

Antioksidan Özellikleri:

Kekik çayındaki aktif bileşenler, vertigo, multipl skleroz, kulak çınlaması, hepatit ve zona gibi birçok hastalığın önlenmesi veya hafifletilmesi ve vücuttaki genel oksidatif stresin azaltılması ile bağlantılıdır. Bu, timol, luteolin ve diğerleri dahil olmak üzere kekik yağında bulunan antioksidanlardan kaynaklanmaktadır.

Kekik öksürüğe iyi gelir mi?

Solunum sorunları için, hem antibakteriyel hem de anti-enflamatuar özelliklere sahip az sayıda bitkisel çay, bundan daha iyidir, yani sadece öksürük ve tıkanıklığı yatıştırmakla kalmaz, aynı zamanda daha hızlı olmanıza yardımcı olmak için altta yatan patojene de saldırır.

Kekik çayı zayıflatır mı?

Genellikle kilo kaybı çayı olarak övülen bu bitkisel ilaç iştahı baskılayabilir, ancak yine de enerjiyi artırabilir ve değerli besinler sunarak yemekler arasında daha az aşırı yeme ve atıştırmalıklara yol açabilir. Bu çayda bulunan bileşikler ayrıca yağ yakımına ve kilo verme çabalarına yardımcı olabilecek metabolizmayı optimize edebilir.

Gebe kadınların hamileliklerinin başında kekik çayı içmeleri tavsiye edilmese de, uyarılmış menstrüasyon nedeniyle olası düşüklerden korkmak için, bazı geleneksel tıp yaklaşımları bu çayı emeği indüklemek için kullanır. Bununla birlikte, hamilelik sırasında bitki çaylarının kullanılması, özel durumunuza göre doktorunuzla tartışılmalıdır.

Kekik çayı adet söktürür mü?

Kekik çayı, bazı aktif bileşiklerin anti-spazmodik etkileri nedeniyle menstrüel krampları ortadan kaldırmada çok etkilidir. Bu çay ayrıca menstruasyonun ağrısını ve rahatsızlığını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir ve hatta ruh hali değişimleri gibi diğer yan etkileri iyileştirebilir.

Bağışıklık sistemi

Kekik çayında bulunan yüksek C vitamini içeriği ve antioksidanlar, bağışıklık sistemini ideal bir şekilde güçlendirerek soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hızla gidermeye yardımcı olur. [7] C vitamini beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarabilir, timol ve apigenin gibi güçlü antioksidanlar vücut tarafından üretilen serbest radikalleri nötralize ederek oksidatif stresi hafifletmeye yardımcı olur. Bu çayın doğal antibakteriyel ve antiseptik doğası da enfeksiyonları ve patojenleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Kekik çayının cilde faydaları da bulunmaktadır.

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