Narın faydaları nelerdir? Mucize meyve Nar hangi sağlık sorunlarına iyi gelir? Narın kalorisi ve besin değerleri

Narlar iyi bir lif kaynağı olduğu kadar C, K vitaminleri ve kalsiyum, potasyum ve demir gibi bazı B vitaminleri ve mineraller içerir. Narın sağlığa faydalarının çoğundan narın içindeki iki bileşik - punikalajinler ve punicic asit - sorumludur. Nar ayrıca yeşil çayınkinden üç kat daha fazla antioksidan aktiviteye sahiptir.

NARIN FAYDALARI NELERDİR?

Nar kemik sağlığını iyileştirebilir mi?

2014 ve 2015 yıllarında yapılan iki çalışma, nar tüketiminin farelerde kemik kaybını nasıl önleyici bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir, ancak bu henüz insan denemelerinde tekrarlanmamıştır.

Narın iltihap önleyici etkileri var mı?

Narın potansiyel antienflamatuvar özellikleri üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İlk araştırmalar, meyvenin bağırsaktaki iltihaplanmaya karşı savaşmaya yardımcı olabileceğini gösterirken, diğer çalışmalar nar çekirdeği yağından punicic asidin meme kanseri hücreleri üzerindeki potansiyel anti-inflamatuar etkilerini araştırdı. Journal of Research in Medical Sciences'ta yayınlanan bir makale, tip 2 diyabetli hastaların her gün nar suyu tükettiği ve 12 hafta sonra kanlarında daha az iltihap belirtisi gösterdiği küçük bir çalışma bildirdi.

TANSİYONU DÜŞÜREBİLİR

2013 yılında yapılan bir araştırma, iki hafta boyunca her gün 150 ml nar suyu tüketmenin hipertansiyonlu hastalar üzerindeki etkisini değerlendirdi ve kan basıncını düşürebileceğini ortaya çıkardı.

NARIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Araştırmalar, narın çeşitli şekillerde aşağıdaki faydaları sağladığını göstermektedir:

Kalp hastalığına karşı korumaya yardımcı olur Narların kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğine ve bunun da kalp hastalığı riskini azaltabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.

Antiinflamatuar özellikler Meyvenin C vitamini içeriği, belirli kanser türleri ve tip 2 diyabet gibi birçok yaygın hastalığa karşı koruyabilen antiinflamatuar özelliklere sahiptir.

Düşük yüksek tansiyon Narlarda bulunan antioksidanlar yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir ve bu da arterlerin, kalbin ve beynin iyi çalışmasını sağlayabilir.

Erektil disfonksiyon (ED) ile ilgili yardım Bir çalışma, her gün 8 ons nar suyu içmenin, çalışma katılımcılarının yaklaşık yarısının ereksiyonlarında bir iyileşme görmesine yardımcı olduğunu buldu.

Prostat kanseri de dahil olmak üzere belirli kanser türlerine karşı koruma Bazı küçük araştırmalar, nar suyu içmenin prostat kanseri hücrelerinin yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Nar alımınızı önemli ölçüde artırmak, mutlaka bir gecede zayıflayacağınız anlamına gelmez. Narların kilo vermeye katkıda bulunduğunu gösteren çok fazla araştırma yapılmadı ve bir bağlantı olabileceğini ima eden çalışmalar çok küçüktü veya sonuç çıkaracak kadar önemli değildi.

Bununla birlikte, nar sağlıklı bir diyetin parçasıdır ve lif içerdiğinden kilo verme çabalarına yardımcı olabilir ve bu da tokluk hissine katkıda bulunur. Sonuç olarak daha az yemek yiyebilir ve bu nedenle kilo verebilirsiniz. Şeker veya tatlı yerine yenildiğinde kilo kaybı için özellikle faydalı olabilirler.

NAR ÇEKİRDEĞİ YENİR Mİ?

Evet, nar taneleri kesinlikle yenilebilir. Aslında, tohumları çevreleyen tohumlar ve meyve suları (hep birlikte taneler denir), yemeniz gereken meyvelerin parçalarıdır.

Taneler yani nar çekirdekleri genellikle salatalarda kullanılır. Biraz daha lezzet için onları yoğurdun üzerine veya suya da ekleyebilirsiniz.

NARIN BESİN DEĞERİ