Parkinsonda semptomlar hastalık ilerledikçe kötüleşiyor

Dopamin eksikliğinden kaynaklı olan Parkinson hastalığının, titreme, hareket yavaşlığı ve vücut katılığı gibi belirtiler verdiğini aktaran Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, bu semptomların bir anda görülmediğini ve şiddetinin hastadan hastaya değiştiğini kaydetti. Doç. Dr. Yılmaz, "Semptomlar hastalık ilerledikçe kötüleşebilir. Hastalığın ilerlemesini durduracak ilaç ya da tedavi henüz yoktur. Ancak belirli bir aşamadan sonra ilaçlar fayda etmemeye başlar ya da fayda gösterse de hastalar ilaç yan etkileriyle mücadele ederler" dedi.

İlaçların yan etkileri ile ilgili detaylı bilgi veren Doç. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu yan etkiler bulantı, kusma, diskinezi (Parkinson belirtilerinden farklı olarak ilaçların neden olduğu istemsiz hareketler), uyku problemleri, baş dönmesi, hastalıklı kumar oynama isteği, zihin karışıklığı gibi problemleri içerir. Yan etkiler arttığında parkinsonun kendisi kadar hayatı zorlaştırabilir. Beyin pili ameliyatı bu noktada en uygun ve kendisini kanıtlamış tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkar."

TÜM SEMPTOMLAR BİR ANDA YAŞANMAZ

Parkinson hastalığının tüm semptomları bir anda yaşanmadığının altını çizen Doç. Dr. Yılmaz, "Her hasta yakınmaları aynı sırayla veya aynı yoğunlukta deneyimlemez. Parkinson hastalığında aşamalar halinde tanımlanan tipik ilerleme kalıpları vardır" diye konuştu.

ÖNCE EVRE İNCELENİYOR

Semptomların şiddetini sınıflandırmak için kullanılan Parkinson evrelerinin incelenerek tedavi zamanına karar verildiğini söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, "1'inci evre, parkinson hastalığının ilk evresidir. Tanı genellikle bu evrede konulur. Hastalığın belirtilerinin çok az görüldüğü en hafif olduğu evredir. Genellikle hastanın kendisi vücudunun sadece bir bölümünde istirahat titremesi veya hareket yavaşlığı fark eder. Bu aşamada Parkinson kişinin yaşamını etkileyebilecek boyutta değildir. Kişi ilaca ihtiyaç duymayabilir. Düşük dozda

ilaçlar yakınmaları giderir. 2'nci evre, birinci evreye göre semptomlar daha belirgindir. Titremeler yabancı kişiler tarafından da fark edilebilir. Yürüme güçlüğü gelişebilir ancak devamlı değildir. Vücut katılığı, duruş farklılıkları gözlemlenebilir. Kişi yardımsız bir şekilde yaşamını idame ettirebilir. Semptomlar vücudun her iki yanında da hissedilmeye başlar" dedi.

ÜÇÜNCÜ EVREDEN SONRA BEYİN PİLİ AMELİYATI DÜŞÜNÜLEBİLİR

Hastaların yaşamını olumsuz etkilemeye başlayan evrenin 3'üncü evre olduğunu dile getiren Doç. Dr. Yılmaz, "3'üncü evre, orta aşamadır. Hastalar halen yardımsız yaşayabilir. Ancak yeme, içme, giyinme gibi günlük rutinleri yapmakta oldukça zorlanırlar. Duruş bozukluğu ve hareket güçlüğü görülür. Refleks hareketlerde de yavaşlama söz konusudur. Yürürken ayak sürümesi görülebilir. Düşme yaşanabilir. Bu evreden itibaren beyin pili ameliyatı düşünülebilir. Çünkü hasta bu aşamadan itibaren yavaş yavaş yardımsız yaşayamaz hale gelmeye başlar. Artan ilaç dozları hem yakınmaları eskisi gibi gidermez hem de istenmeyen yan etkilere neden olur. Yan etkiler Parkinson hastalığı kadar zor olabilir. Uygun Parkinson hastasında beyin pili ameliyatı yakınmaları yüzde doksana ulaşan oranlarda azaltır. Hastalığı ilk evrelerine geri çeviren, hastaların yaşam kalitelerini önemli ölçüde arttıran bir tedavidir" ifadelerini kullandı.

4 VE 5'İNCİ EVREDE DOPAMİN YAN ETKİSİ FAZLA

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"4'üncü evrede hastalar yalnız yaşayamazlar. Hareket etmek zordur. Adımlar, yazı karakteri küçüktür. Hareket yavaşlığı belirgindir. Titremeler vücuda yayılmıştır. Konuşma güçlüğü, karışıklığı görülebilir. İlaç faydası azdır. Dozajlar yüksek olduğu için yan etkiler yaygın olarak görülür. 5'inci evre ise en ileri evredir. Hastalar yardımsız ayakta duramazlar ve yürüyemezler. Vücut katılığı ileri düzeydedir. Günlük ihtiyaçlarını gidermeleri mümkün değildir."

4 ve 5'inci evrede dopamin içeren ilaçların yan etkilerinin oldukça fazla olduğunu belirten Doç. Dr. Yılmaz, hastaların hem Parkinson hem de ilaçların yan etkileri nedeniyle halüsinasyonlar, uyku problemleri, psikolojik sorunlar görülebileceğini söyledi.