Prof. Dr. Nuri Özgirgin: Pandemi stresi vertigoyu tetikledi

HASTALIK DEĞİL HASTALIK SEMPTOMU

Dünya Vertigo Günü kapsamında Uluslararası Vestibüler Derneği'nin düzenlediği "Vertigoda Hayat Yolunda" bilgilendirme toplantısı Ankara'da, Dernek Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin'in sözcülüğünde gerçekleştirildi. Vertigonun bir hastalık olmadığını ancak bir hastalık semptomu olduğunu kaydeden Özgirgin, "Baş dönmesine bulantı, kusma, terleme, kulak çınlaması, işitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi, ateş, görme bozukluğu, halsizlik, kuvvet kaybı ve hissizlik eşlik edebilir. Vertigo, iç kulak kaynaklı nedenler dışında epilepsi, menenjit, migren, beyin tümörleri, kafa travmaları ve psikolojik hastalıklardan da kaynaklanabilir" dedi.

DENGE BOZUKLUĞU YAPABİLİR

Kovid-19'un oluşturduğu stres ve anksiyetenin vertigo hastalığını tetiklediğini ve görülme sıklığını artırdığını söyleyen Özgirgin, pandemiyle beraber artan çalışma saatlerinin, uykusuzluğun, yoğun endişe ve stresin vertigo vakalarında önemli şekilde artışa neden olduğunun altını çizdi.

Tansiyonun stabil olmadığı kişilerde baş dönmesi görülebileceğini belirten Prof. Dr. Özgirgin "Soğuk algınlığına neden olan virüsler iç kulağı ve onun beyinle olan sinir bağlantılarını etkileyebilirler. Bakteriler sonucunda oluşan iç kulağı etkileyen enfeksiyonlar da hem denge hem de işitme fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Hatta Multipl Skleroz, sifiliz, tümör gibi sinir sistemini etkileyen hastalıklar da dengenin bozulmasına neden olur. Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar iç kulakta toksik etki gösterip denge sistemini bozar. Bunlar nadir nedenler olmasına rağmen baş dönmesi sıkıntınız varsa derhal bir KKB (Kulak Burun Boğaz) uzmanına ya da nöroloğa giderek tetkiklerinizi yaptırmanız ve doktorun verdiği tedaviyi aksatmadan uygulamanız vertigo ile sakin ve mutlu bir hayat sürdürebilmeniz için son derece önemlidir" diye konuştu.