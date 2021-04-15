Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu hangi hastalığa iyi gelir ve ne işe yarar?

Özellikle omega 3 doymamış yağ asidi açısından zengin bir içeriğe sahip olan semizotunun yapısında başta A ve C olmak üzere çok sayıda vitamin bulunur. Kolesterolü düşüren ve kan basıncının dengelenmesini sağlayan semizotu, kalbi pek çok rahatsızlığa karşı korur. Vücuda sağladığı faydalara bakıldığında, oldukça değerli bir besin olarak nitelendirilir. Öyle ki semizotu, cilt problemlerinin doğal ve bitkisel tedavisinde dahi kullanılan bir bitkidir. İşte alternatif tıbbın mucizevi ürünlerinden semizotunun faydaları…

SEMİZOTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kökeni Orta Asya'ya dayanan ve günümüzde Avrupa ile Asya'da yaygın olarak tüketilen semizotu, tam bir şifa deposu olarak tanımlanabilir. Üstelik kalsiyum, potasyum ve C vitamini açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Diğer yeşil yapraklı sebzeler ile kıyaslandığında, omega 3 yağ asidi açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Bununla birlikte zengin bir potasyum kaynağı olması sebebiyle kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilmemesi önerilir. İşte semizotunun en bilinen faydaları…

Kalp sağlığını korur

Semizotu, doymamış yağ asitleri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Yapısından özellikle omega 3 barındıran semizotunun yapısında a-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bol miktarda bulunur. Bu sayede kalp damar sağlığının korunmasına yüksek oranda yardımcı olur.

Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur

Zengin bileşenlerle dolu içeriği sayesinde kan basıncını dengeler. Kan basıncının dengelenmesiyle birlikte kötü kolesterolde düşüş söz konusu olur.

Hastalıklardan korur

Semizotu, zengin besin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede pek çok hastalığı daha ortaya çıkmadan önler. Mikroorganizmaların vücutta etkin bir şekilde dolaşmasının önüne geçer.

Kansere karşı vücudu güçlendirir

Semizotu, yüksek oranda antioksidan içeren bir besindir. Aynı zamanda antiinflamatuar etkileriyle sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser ve çeşitli hastalıklar karşısında vücudu güçlendirir.

Böbrek sağlığını destekler

Semizotu, idrar söktürücü özellikte bir sebzedir. Aynı zamanda vücudu toksinlerden arındırır. Böbreklerdeki kum ve taşın idrar yoluyla vücuttan dışarı atılmasına yardımcı olur.

Kabızlığı önler

Kabızlık başta olmak üzere çeşitli sindirim problemlerinin tedavisinde etkilidir. Yüksek oranda içerdiği lif sayesinde bağırsakları hareketlerini hızlandırır.

Depresyon ve halsizliğe iyi gelir

İçerdiği vitaminler sayesinde günümüzün kronik problemlerinden biri haline gelen halsizlik ve depresyon gibi sorunların önlenmesinde önemli bir yardımcı besindir.

Vücudu zinde tutar

Düşük kalorili içeriği ve düşük glisemik endeksi sayesinde kan şekerini dengeler. Bu sayede vücudu zinde ve formda tutar.