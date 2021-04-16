Oruçta kan şekeri dengesine dikkat

11 ayın sultanı Ramazan ayı, tüm dünyanın düzenini bozan pandeminin gölgesinde başlarken, "korona günlerinde sağlıklı oruç tutma" toplumun yeni gündem maddesi oldu. Diyet ve Beslenme Uzmanı Asena Güneş, pandemi sürecinin herkesin beslenme alışkanlıklarını ve kilosunu olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekerken, pandemide Ramazan ve beslenme düzeni ile ilgili açıklamalarda ve önerilerde bulundu.

Güneş hem sağlık hem kilo açısından nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda şunları söyledi:

"Ramazan'da genel olarak toplam öğün sayısı sınırlanır; ancak buna karşın öğünlerdeki yiyecek çeşidi daha fazla olabilir. Ramazan'da azalan öğün sayısı, azalan sıvı tüketimi, fiziksel aktivite ve tüm bunlara bağlı olarak düşen metabolizma hızı kilo verme sürecini zorlaştırıyor. Bu süreci; yoğun kilo verme amacından ziyade kilo sıkıntımız yoksa kilo almadan atlatmak ya da eğer kilo sıkıntımız varsa az da olsa yağdan kilo vererek atlatmak daha doğru bir hedef olacaktır. Açlık süresi içinde kan şekeri düşer. Eğer kişiler sahura da kalkmıyor ise kan şekerinin düşüşü günün erken saatlerinde başlar ve daha düşük değerlere ulaşır. Bu nedenle az ve sık beslenme ilkesi kan şekerini dengelemek için mutlaka uygulanmalıdır. Öğünler sahur, ikiye bölünmüş iftar ve ara öğünler şeklinde düzenlenebilir".

BOL SU TÜKETMEYİ UNUTMAYIN

Sahura kalkıldığında midede uzun süre kalacak ve kan şekerinde ani değişiklik oluşturmayacak besinlerin seçilmesi gerektiğini kaydeden Güneş, "Tahıl çorbaları, kepekli ekmek, az tuzlu peynir, meyve ve bol su tüketimi unutulmamalıdır. Yumurta anne sütünden sonraki en kaliteli proteindir ve tok tutma özelliği vardır. Bunun yanında çok tuzlu olmayan bir miktar peynir mutlaka olmalı, 5-6 adet tuzsuz zeytin ya da iki ceviz içi alınabilir. Yanında bol maydanoz, dereotu tüketimi sindirimi hızlandırırken tokluk sürecini uzatır. Bunlara ilaveten bir porsiyon süt grubu; süt, yoğurt, ayran mutlaka önerilmektedir. Ayrıca sahurda tuzlu, yağlı, salamura ürünler ve şarküteri ürünlerinden uzak durulmalı. Bunlar vücutta ciddi ödem yapar ve ertesi gün ekstra susuzluk hissi oluştururlar. Sahurda karbonhidrat olarak ise pide yerine esmer ekmek grubunu tüketmek tokluk süresini uzatacaktır. Miktarına gelince 1-2-3 dilim kişinin enerji miktarına göre değişir. Çalışma temposu yoğun olanlar fiziksel güç harcayarak terleyen kişiler mutlaka sahurda yeterli su tüketmeliler."

