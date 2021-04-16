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Giriş Tarihi: 16.4.2021 14:51

Prof. Dr. Gürkan hastalarını uyardı! “Organ nakilliler hangi aşıya ulaşıyorsa bir an önce onu olsun”

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Prof. Dr. Gürkan hastalarını uyardı! “Organ nakilliler hangi aşıya ulaşıyorsa bir an önce onu olsun”

Kendisi de kök hücre nakli ile ikinci hayatına ‘Merhaba’ diyen ve hastaları ile artık çok daha kolay empati kurabilen Organ Nakli Cerrahı, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, hastalarının sorularını Instagram’daki canlı yayında yanıtladı

Kendisi de kök hücre nakli ile ikinci hayatına 'Merhaba' diyen ve hastaları ile artık çok daha kolay empati kurabilen Organ Nakli Cerrahı, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, hastalarının sorularını Instagram'daki canlı yayında yanıtladı. Diyaliz ve Organ Nakli Hastaları Derneği'nin @iyilikicimizde sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan Prof. Dr. Gürkan, organ nakillilerin özellikle Covid-19 aşısı ile ilgili sordukları soruya; "Ben Sinovac aşısı oldum. Sinovac aşısı olmalarını öneririm. Ama en önemlisi aşı olmaları. Hangi aşıya ulaşabiliyorsanız onu olun" diyerek ikinci hayat şansı bulmuş hastalarını uyardı.

"HASTALARIMIZI TEHLİKEYE ATAMAYIZ"

Covid-19 döneminde organ nakli ameliyatlarının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre ve hastanelerin Covid'li hasta durumuna göre yaptıklarını belirtti. "Vaka sayıları arttıkça, hastane güvenliği organ nakli için azaldığında bu ameliyatları erteliyoruz. Bakanlık da, DSÖ de zaten bu şekilde olması gerektiğini belirtti. Biz de hiçbir hastamızı tehlikeye atmak istemiyoruz. Bu sene henüz 5. nakil ameliyatımızı yaptık" dedi.

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Prof. Dr. Gürkan hastalarını uyardı! “Organ nakilliler hangi aşıya ulaşıyorsa bir an önce onu olsun”
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