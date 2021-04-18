Kovid-19’a karşı koruyan ağız spreyi ve dezenfektan da elde ediliyor!

Pandemi sürecinde en çok tüketilen ürünler arasında yer alan sirke, yemeklere katılmasının yanı sıra ağız antiseptiğinden yüzey temizleyiciye kadar birçok ürünün yapımında da kullanılıyor. Evde sirke yapımı ile ilgili bilgi vererek püf noktalarından bahseden Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, bağışıklık sistemini güçlendiren şerbet, Kovid-19'a karşı koruyan ağız spreyi, hem el dezenfektanı hem de yüzey temizleyici olarak kullanılabilen karışımın yapımını da anlattı.

HEM TEMİZLİK HEM ŞİFA

Sirkenin çok uzun yıllardan beri temizlik malzemesi olarak ve şifa amacıyla birçok alanda kullanılan bir ürün olduğunu belirten Sevencan, "Hazır alınan sirke ile evde yapılan sirke arasında farklar mevcut. Evde sirke yapmak ise çok kolay. Elma sirkesinden gidecek olursak, küçük bir kavanoza organik elma koyulup, daha önceden sirke yapıldıysa sirke anası ya da yine doğal sirkeden yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar ekleniyor. İçerisine de fermente olabilmesi için 2 çay kaşığı şeker ve bir çay kaşığı tuz ilave edilip, üzerine de ılık içme suyu ekleniyor. Sonra tülbent ya da bir havlu ile üstü kapatılıp, yaklaşık 20 gün boyunca her gün açıp tahta kaşık yardımıyla karıştırılıyor. Sonrasında da 1 ay kadar bekletiliyor. Sirke ne kadar bekletilirse o kadar iyidir çünkü keskinliği artacaktır. Ayrıca sirkenin daha farklı çeşitleri de var. Örneğin zeytin yaprağı sirkesi şeker hastalığında, enginar sirkesi karaciğer rahatsızlıkları için tüketilebilir" dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN ŞERBET

Yapımında sirkenin kullanıldığı ve geleneksel bir şerbet olan sirkencübinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Sevencan, "Sirkencübini herkes yapabilir, çocuklar da içebilir. Ilık suyun içine bir kaşık bal ve bir kaşık doğal sirke ekleniyor. Burada aynı oranda olmaları önemli. İçine farklı bitkiler konulabilir, limon suyu da eklenebilir. Oldukça önemli bir bağışıklık güçlendiricidir. Ancak tansiyon ya da başka bir kronik rahatsızlığı olanlar, mutlaka bir hekime danışarak tüketmeli" diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR ANTİSEPTİK

Sevencan, sirke ile birçok kişinin kendi dezenfektanı ve yüzey temizleyicisini de evde yapabileceğini söyleyerek, "Sirke önemli bir antiseptik. Limonun da anti viral özelliği var. Bu nedenle bu iki malzeme ile yüzey temizleyici ve el dezenfektanı elde edebiliriz. Limon dilimlerini bir kavanoza koyup, üzerine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sirke ekleniyor. Ağzını kapatıp karıştırılıyor ve 3-4 saat kadar bekletiliyor. Daha sonra da bir sprey şişeye koyarak rahatlıkla kullanılabilir" dedi.

Sirke ile Kovid-19'a karşı koruyucu bir ağız antiseptiğinin de elde edilebildiğini dile getiren Sevencan, formülün yapımını şöyle anlattı:

"Bu ağız antiseptiği, özellikle toplu taşıma ve yoğun kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra kullanılabilecek bir ürün. Bir sprey şişesine içme suyu koyup, içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sirke ilave ediliyor. Farklı bitkiler konulabilir bu karışıma ama biz kekik çayı ekleyeceğiz. Çünkü kekik, adaçayı gibi bazı bitkilerin kovid-19'a karşı koruyucu etkisi kanıtlandı. Daha sonra karıştırıp, ağız antiseptiği olarak kullanılabilir."