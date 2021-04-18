Sıvı diyetler yerine sağlıklı detoksları tercih edin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Öznur Akgöz, detoks adı altında bilinçsiz uygulanan sıvı diyetlerine karşı uyardı. Dyt. Akgöz, sıvı diyetler ile detoks diyetlerinin aynı şey olmadığını belirterek "Detoks diyetler her ne kadar zayıflamaya yönelik bir beslenme şekli olduğu bilinse de aslında zayıflamak için kullanılan bir diyet değildir. Detoks kelimesi detoksifikasyon kelimesinin kısaltılmış halidir. Detoksifikasyon vücutta oluşan toksik maddelerin vücuttan idrar, dışkı ve ter yoluyla uzaklaştırılmasıdır. Bunun büyük bir kısmı insan vücudunda karaciğer tarafından yapılır. Detoksifikasyon metabolizmasında rol oynayan bazı besin ögeleri vardır. Bunlar B grubu vitaminler, C vitamini, dallı zincirli ve diğer bazı aminoasitler ve flavanoidlerdir" diye konuştu.

BİLİNÇSİZ YAPILIRSA KARACİĞERE HASAR VERİR

Sağlıksız beslenmenin, olumsuz çevre koşullarının, ilaç kullanımının, bazı karaciğer hastalıklarının vücudun detoks mekanizmasını etkilediğine değinen Dyt. Akgöz, şöyle devam etti:

"Bu nedenle vücudun detoks mekanizmasını desteklemek için detoks mekanizmasında rol oynayan besin ögelerinin alınmasıyla yapılan diyetler detoks diyetlerdir. Yani detoks diyetler ödem atıcı, yağ yakıcı veya sıvı olarak bilinenin aksine katı ya da sıvı olabilen detoksifikasyon mekanizmasını destekleyen diyetlerdir. Bilinçsiz yapılan detoks diyetleri en başta karaciğer hasarı olmak üzere vücudun birçok sistemini etkileyecek sorunlara yol açmaktadır. Sıvı diyetler ise genellikle düşük kalorili ya da çok düşük kalorili olan şok diyetlerden birisidir. Gün boyunca beslenmede su, meyve ve sebzelerin sıvılaştırılmış halleri, maden suyu ve süt, yoğurt gibi sıvı besinlerin olduğu bir beslenme şeklidir. Diyetin amacı kısa bir zaman zarfında hızlı kilo kaybıdır."