Gür saçlar için çok bütçe ayırmayın doğru beslenin

Bir yandan Ramazan ayının heyecanı diğer yandan koronavirüs tehdidinin devam ettiği günlerden geçiyoruz. İş stresi, aile için duyulan endişe ve virüs kaygısı, doğrudan kişisel bakımı da etkiliyor. Oruç tutarken kişisel bakım zor gelebilir. Saçlarınızı ve vücudunuzu bu süreçte ihmal ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak bakım dediğimiz şey sadece pahalı kremler, losyonlar ve güzellik merkezlerinden ibaret değildir. Hatta saç ve vücut için en güçlü bakım aslında doğru beslenmektir. Birçok uzman özellikle bu süreçte yeşilliklerle donatılmış Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor. Çünkü birbirinden farklı meyve ve sebzeler saçtan tırnağa kadar vücudu her anlamda etkiliyor. Artık hepimiz D vitamininin önemini öğrendik. Dolayısıyla havalar düzelirken güneş ışınlarını saçlar için de en güzel şekilde kullanmayı ihmal etmeyelim. Bana gelen e-maillerde en çok sorulan konulardan biri de saça iyi gelen vitaminler ve saç ekim yöntemleri. "Hangi saç ekimi daha iyi, nasıl en hızlı sonuç alırım?" gibi soruların ardı arkası kesilmiyor. Peki, saç ekimi yöntemleri ya da saça iyi gelen vitaminler nelerdir? Gelin en çok merak edilen saç uygulamalarına birlikte göz atalım…Her fırsatta belirttiğimiz gibi saç ekimi yöntemine uzman hekim tarafından karar verilmelidir. Dünyada saç ekimi işlemleri FUE yöntemiyle uygulanıyor. Bu yöntem en popüler ve en iyi sonuç veren yöntem olarak biliniyor. Yani saçların ense bölgesinden alınıp saçsız alana tek tek nakledilmesi yöntemidir. Ancak bunu birçok klinik farklı teknikler uygulayarak yapar. Hastalar genelde hangi tekniğin kendisi için uygun olup olmadığını bilemez. Bu teknikler, her hastaya uygulanamaz. Hastanın saç açıklığının boyutu ve ense bölgesindeki donörün yoğunluğuna göre kendisi için en uygun olan tekniği doktor belirler. Genelde uygulanan üç teknik vardır. Saç açıklığınızın büyüklüğüne göre en iyi sonucu elde edeceğimiz tekniğe ancak konsültasyon sonrası karar verilebilir.Saç ekimi öncesinde hafif bir seyreklik oluştuysa, saç dökülmesi kurtarılabilecek bir durumdaysa, PRP ya da mezoterapi gibi tedaviler öneriyoruz. Bunlar enjeksiyonla cilt altına verilen çeşitli vitamin takviyeleri. Hastaların kendi kanından elde edilen zengin plazmalar bazı vitaminlerle karıştırılıp saç diplerine enjekte ediliyor. Bu şekilde kurtarılabildiğinde saç ekimine gerek kalmıyor. Bu nedenle konsültasyon çok önemli. Farklı cihazlarla hastaların saç diplerini kontrol edip dökülmenin aşamasına bakılmalıdır. Çünkü saç ekiminden sonra da dökülme devam edebilir.Öncelikle her şeyde süreklilik önemli olduğu gibi saça yapılan uygulamaların ardından saç bakımının da takip edilmesi gerekiyor. Çünkü hasta 25 yaşında saç ektirdiyse 30 yaşında da saç dökülmesi olabiliyor. Bunun da önüne geçmek lazım. Genç hastalar mutlaka sonrasında saç dökülmesini önleyecek işlemleri de araştırmalıdır. 25 yaşında saç ektirip saçlarınıza bakmazsanız, 3-5 yıl sonra yine işlem yapmak zorunda kalırsınız. Çünkü saç canlıdır ve her şeyden etkilenir.Mezoterapi ve PRP uygulamalarını artık birçok kişi biliyor. Saç ekiminden 1 ay sonra yapılacak olan mezoterapi ve PRP tedavisi, saçların kalıcılığını uzun süre korumak adına önemli uygulamalardır. Her 10 yılda bir insan saçı zayıflar. Ekilen saç da böyledir. Dolayısıyla çeşitli uygulamalarla saç ekimi desteklenmelidir.Havuç, somon, ıspanak, kayısı, kavun…Zeytinyağı, ıspanak, pancar, fındık, badem, kırmızı et, yumurta ve ceviz gibi besinler…Yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, mısır ve portakal…Yumurta sarısı, karaciğer, et ve ceviz… Artık çember daraldıkça sevdiklerimiz için duyduğumuz endişe de artıyor. Dolayısıyla kişisel bakımı ihmal etmemekte ve beslenmeye dikkat etmekte fayda var. Herkese bu zor günlerde sağlıklı bir Ramazan ayı diliyorum.