Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar, bitkisel tedavi ile nasıl geçer? Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?

Hamilelik bir kadın için vücudunun baştan ayağa yeni bir döneme girmesiyle sonuçlanır. Normalde hissedilmeyen pek çok his ve değişim hamilelik sırasında hissedilir. Bebek sahibi olmak isteyen çiftler için bu süreçte en önemli şey hamilelik belirtilerini dikkatle izlemek olacaktır. En yaygın belirtilerden biri olan hamilelikte mide bulantısı kadın için çok hassas bir döneme işaret eder. Hamilelikte mide bulantısının yaşandığı dönemde anne adaylarının nasıl beslenmesi gerektiğini sizler için derledik.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelikte mide bulantısı hamileliğin ilk belirtilerinden biri olarak kabul edilir. Anne adayı 9 aylık hamilelik süresi boyunca vücudunda birçok değişimle karşılaşır ve bunların ilki neredeyse her anne adayı için mide bulantısı olur. Uzmanlar hamilelikte mide bulantısına neden olan şeyin plasentanın ürettiği HCG hormonu olduğunu söylüyor. Sağlıklı bir hamilelik için gerekli olan bu hormon mide bulantısı yapsa da anne vücudunu bebeğe ve hamileliğe hazırladığı için oldukça önemlidir. Hamilelikte mide bulantısı çoğunlukla gebeliğin 6. haftasında başlar.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NE ZAMAN GEÇER?

"Gebelikte mide bulantısı ne zamana kadar sürer?" sorusu mide bulantılarıyla yaşamaya başlayan her anne adayının cevabını en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Neyse ki hamilelikte mide bulantısının süresi ile ilgili zaman içinde net bir cevaba ulaşılmış. Gebeliğin 4. ayında ya da 6. ayında başlayan mide bulantıları (bazen kişiye göre değiştiği görülse de) genelde 8 hafta sürer. Yani hamileliğin 14. haftasına ya da 16. haftasına gelindiğinde mide bulantıları büyük oranda geçmiş olur. Bazı anne adaylarında mide bulantılarının 16. haftadan sonra da devam ettiği görülebilir. Böyle bir durum yaşayan anne adayları doktorlarının yönlendirmesiyle bu süreci atlatmanın yolunu bulacaktır.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantıları anne adayları için zorlu bir sürecin başlangıcıdır. Hamilelikte mide bulantılarının başlamasıyla birlikte anne adaylarının bazı yemeklere ve kokulara karşı inanılmaz bir hassasiyet gösterdikleri görülür. Bazı yemekleri yemek bir yana kokusuna bir tahammül edemez hale gelirler. Beslenmenin oldukça büyük bir öneme sahip olduğu bu süreçte anne adayları çok sevdikleri pek çok besini yiyemez hale gelebilirler. Gelelim hamilelikte mide bulantısına çözüm önerilerinin ne olduğuna. İşte hamilelikte mide bulantısına iyi gelen şeyler: