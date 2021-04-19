Hamilelikte oruç anne ve bebek için risk doğuruyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün, "İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı içerisinde oruç tutmak isteyen anne adaylarını uyardı. Ramazan ayı boyunca 'Gebelikte oruç tutulur mu, hamilelikte tutulan orucun bebeğe ve anne adayına olumsuz etkisi olur mu' gibi sorularla sıkça karşılaşıyoruz. Oruç konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve bilimsel araştırmalar ortak paydada buluşuyor. Diyanet İşleri Bakanlığı 'Ramazan'da oruç tutmamak için geçerli mazeretlerden biri gebelik veya çocuk emzirmektir"' diyor. Bu konudaki bilimsel çalışmalarda ise uzun süreli açlığın hem hamileler hem de bebek açısından olumsuz etkiler doğurabileceği sonucu çıkıyor" ifadelerini kullandı.

KALPTEN POMPALANAN KAN AZALIYOR

Anne adaylarında uzun süreli açlığın yol açtığı olumsuz metabolik tablolara işaret eden Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün, "Güncel araştırmaların sonuçlarına göre hamilelikte oruca bağlı açlık gebede kan şekeri düşmesine, kan yağlarının artmasına, kalpten pompalanan kanın azalmasına yol açabiliyor. Uzun süre susuz kalmaksa vücut su dengesinin bozulmasına, kanda üreyle sodyumun yükselmesine, böbrek kan akımında düşüşe dolayısıyla idrar çıkışında azalmaya neden olabiliyor" diye konuştu.