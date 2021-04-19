Parkinson genç yaşta görülüyorsa nedeni genetik faktörler olabilir

Parkinson hastalığının beynin nörodejeneratif (yavaş ilerleyici) bir hastalığı olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Başak Bolluk Kılıç, "İnsan beyninde, belli bölgelerde dopamin üreten beyin hücreleri bulunur. Bu hücreler, beynin 'substansiya nigra' adı verilen bir alanında yoğun halde bulunurlar. Dopamin ile çalışan beyin bölgeleri, hareketlerimizin amaca uygun yapılmasını sağlayan, yani bir bakıma hareketimizin ince ayarını sağlayan bölgelerdir. Dopamin substansiya nigra ile vücut hareketlerini kontrol eden diğer beyin bölgeleri arasında mesajlar ileten bir kimyasaldır. Dopamin üreten hücrelerin yüzde 60-80'i kayba uğradığında yeterli miktarda dopamin üretilemez ve Parkinson hastalığının belirtileri ortaya çıkar" diye konuştu.

"HASTALARIN YÜZDE 15'İ HASTALIK SEYRİ BOYUNCA TİTREME YAŞAMAZ"

Titreme, hareketlerde yavaşlama, kollar, bacaklar veya gövdede katılık, denge sorunları ve muhtemel düşmelerin Parkinson hastalığının belirtileri olduğunu söyleyen Kılıç, "Bu hastalık uyku bozuklukları, kabızlık, koku duyusunun kaybı, depresyon, cinsel işlev bozukluğu ve anksiyete gibi çok çeşitli sistemleri ilgilendirir. Genellikle ortaya çıkan ilk bulgulardan biri, bir elin hareketlerinde yavaşlama ve yürürken o kolun sallanmasında azalmadır. Buna omuz ağrısı eşlik edebilir. Pek çok kişi başlangıçta dinlenme halindeyken fark edilen titremeler yaşar. Titremeler genellikle elde oluşur, ancak kollar ve bacaklarda da görülebilir. Bununla birlikte, Parkinson hastalarının yüzde 15'i hastalık seyri boyunca titreme yaşamaz. Yani Parkinson hastalığı tanısı için titreme şart değildir. Genellikle belirtiler vücudun tek tarafında başlar. Parkinsonun erken aşamalarındaki kişiler denge ile ilgili sorunlar da yaşayabilirler; örneğin ayakta dururken dengelerini yitirebilirler ya da arkaya dönerken veya ani hareketler yaparken zorlanabilirler. Parkinson hastaları genellikle daha az mimik kullanır ve yavaş konuşabilirler. Uyku bozuklukları, depresyon ve anksiyete gibi motor olmayan belirtiler, çoğu zaman motor belirtilerden önce ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.