Türkiye için büyük avantaj! Sputnik V aşısı hem hücresel hem humoral antikor üretiyor...

ÖNGÖRÜLEN TARİH 2022'NİN İLK AYLARI...

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Bir aşının hızlı üretilebilmesi için en önemli etken faz 3 aşamasının tamamlanmasıdır. Ülkemizdeki nüfus itibariyle tüm aşıların üretilmesine ihtiyaç var. 84 milyon kişiden çocukları ve aşılanmayacak grubu çıkarırsak geriye kalan kişilerin tamamının aşılanması için dışa bağımlıyız. Yerli aşının geniş kitlelere uygulanması için öngörülen tarih 2022'nin ilk ayları. Bu nedenle aşıların antikor seviyesi yüksekliğinin 6 ay sonunda düşüşe geçmesi ve yeni aşı ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle elimizde ne kadar çok aşı olursa o kadar avantaj sağlarız." dedi.

İNSAN ADENOVİRÜSÜ BAZINDA OLMASI AVANTAJ MI?

Sputnik V aşısının tekniği hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Sputnik V aşısının insan adenovirüsü bazında olması demek; başka bir virüsün içine koronavirüse ait parçaların konulması ve adenovirüs içerisinde insan vücuduna verilmesi demektir. Bu başarılı bir teknik olması sebebiyle oldukça ilgi görüyor. Ülkemizde de hibrit tekniğiyle aşı çalışmaları devam ediyor. Ülkemizdeki aşıların bazıları da bu yöntemle üretilmek için geliştirme aşamasında." dedi.