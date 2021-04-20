Adet söktürücü besinler listesi - Adet söktürmek için hangi besinler tüketilir?

Ergenlik dönemine girmiş her kadın ayın belli bir döneminde regl olur. Halk arasında adet görmek olarak da tanımlanan bu dönem kimi kadınlarda 21 günde bir tekrarlarken kimi kadınlarda 35 günde bir tekrarlar. Adet düzensizliği her kadında farklı seyredebilir. Kimi kadınlarda adetin 21 günden daha kısa sürede tekrarlaması adet düzensizliği olarak yorumlanırken kimi kadınlarda 35 günü geçen tekrar süreleri görülebilir. Adetin gecikmesi ya da çok kısa sürmesi (normali 3-7 gün) kadınlar için bir başka konu başlığını gündeme getirir: Adet söktürme yöntemleri.

ADET GECİKMESİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?

Adet döngüsü kadından kadına değişir. Ortalama 28 günde bir olarak kabul edilse de 21 günde bir tekrarlayan döngü de 35 günde bir tekrarlayan döngü de aslında normaldir. Eğer adetiniz 35 günden uzun sürüyorsa o zaman bir hekime danışmakta fayda vardır.

ADET SÖKTÜRÜCÜ ŞEYLER NELERDİR?

Düzenli bir adet döngüsüne sahip olan kadınlarda bile senede bir ya da iki kez adet düzensizliği görülmesi normal kabul edilebilir. Adet düzensizliğinin sürekli hale gelmesi tedaviye ihtiyaç duyulmasına neden olur. Adet düzensizliği cinsel olarak aktif kadınlarda hamilelik riski taşısa da cinsel olarak aktif olmayan kadınlar için çok farklı sebepleri olabilir. Adet sökülmemesinin nedenleri kadın hastalıklarıyla ilgili olabileceği gibi stres, kilo problemi ya da hormonsal değişiklikler de olabilir.

Adet kanaması başlamadan önce zaman zaman çok ağrılı bir süreç yaşanabilir. Karın ağrıları, halsizlik, eklem ağrıları adetin henüz sökülmemiş olduğu dönemde kadınların yaşadığı problemlerden bazılarıdır.

Adetin sökülmesi durumunda ağrılar azalacak ve sürek daha kolay ilerleyecektir. Bazı kadınlar bu ağrılar karşısında adet söktürücü ilaçlar kullanmak isteyebilir. İlaç kullanmak istemeyen kadınların imdadına yetişen adet söktürücü besinler de vardır.

EN ETKİLİ ADET SÖKTÜRÜCÜ BESİNLER NELERDİR?

Adet söktürücü bitkisel yöntemler o anlık işe yarıyor gibi görünse de her zaman kesin ve kalıcı çözüm vermeyebilir. Yine de adet döneminde kadınları rahatlatan bazı besinlerden bahsetmek mümkün. Adet söktürücü olarak bilinen ya da adet ağrısına iyi gelen bitkiler, baharatlar, yiyecekler, meyveler ve sebzeler adet ağrısı çeken kadınların kurtarıcısı olabilir. Hızlı adet söktürücü besinler deyince akla ilk gelen bitkiler

Dereotu

Maydanoz

Alıç otu

Soğan

Havuç

Zerdeçal olarak sıralanabilir.

ADETİ EN ÇABUK NE SÖKTÜRÜR?

Adet söktürücü bitkileri doğru demleme yöntemleriyle çay olarak tüketmek daha kolay olacaktır. Biberiye çayı, alıç yaprağı çayı, zerdeçal çayı ve maydanoz suyu adetin gününde başlamasına yardım eder. Adet döneminden 2-3 gün önce bu çayları günde 1-2 defa tüketirseniz adetiniz tam gününde başlamasını sağlayabilirsiniz.

Zerdeçalın çayını içemiyorsanız yoğurda karıştırarak da yiyebilirsiniz. Maydanoz suyu kan akışını hızlandıracağı adet kanamasının hızla sökülmesine yardım eder. Alıç yaprağından yapacağınız çay ise özellikle ağrısız bir adet için işinize yarayabilir.

HEMEN ADET OLMAK İÇİN HANGİ BESİNLER TÜKETİLİR?

Adet ağrılarından yorulan kadınların 1 günde adet söktürücü besinleri araştırdığını görmüşsünüzdür. Maalesef bir günde adet söktürücü besinlerden söz etmek pek de mümkün değil. Adet söktürücü bitkiler ve baharatlarla hazırlanan çaylar, adet döneminden 2 –3 gün öncesinden başlayarak düzenli olarak tüketilir. Özellikle maydanoz gibi, alıç otu gibi bitkilerden hazırlanan çayların rahim kanallarını uyarıcı etkileri sebebiyle adetin başlamasına ve sürecin ağrısız geçmesine yardım ettiği görülebilir ancak bu bir günde olmaz.