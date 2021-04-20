Bademin faydaları nelerdir? Mucize yemiş bademin sağlığa yararları ve besin değeri!

Daha sağlıklı beslenmek isteyenler, kilo vermek ya da spor yaparken beslenmesini güçlendirmek isteyenler, bademin faydaları ve besin değerini araştırıyor. Çiğ veya kavrulmuş bademleri yiyebilir veya tatlılarınıza veya yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Çoğumuz sağlık için iyi olduklarını biliyoruz, ancak bademlerin faydaları nelerdir diye sorulursa, bademin hangi rahatsızlıklara, hastalıklara iyi geldiğini bilmeyebiliriz. İşte, bademin faydaları ve besin değeri…

1. Antioksidan Deposu

Antioksidanlar, vücudumuzu oksidatif stres ve vücut hücrelerimize zarar verebilecek ve bizi hasta edebilecek serbest radikallerden korur. Badem zengin bir antioksidan kaynağıdır ve antioksidanların çoğu kahverengi bademin kabuğunda bulunur. Bu nedenle, bademlerin sağlığa faydalarından yararlanmak istiyorsanız, beyazlatılmış bademleri tercih etmeyin.

2. Kan Kolesterolünü İyileştirebilir

Bademdeki yağ içeriği çoğunlukla kalp dostu yağ olarak da bilinen doymamış yağ içerir. Bu tür yağlar LDL (kötü) kolesterolü artırmaz. Bir çalışma, bademdeki E Vitamini içeriğinin, aksi takdirde arterlerde kolesterolün tıkanmasına neden olabilecek oksidasyon sürecini durdurduğunu ortaya çıkarmıştır.

3. Kan Şekeri Seviyesini Yönetir

Badem karbonhidrat bakımından doğal olarak düşüktür ve protein ve lif bakımından yüksektir, bu da onları düşük şekerli bir diyet için ideal kılar. Bademdeki magnezyum içeriği ayrıca kan şekerini kontrol etmeye ve insülin fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olur.

4. Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Yağ oranı nispeten yüksek olmasına rağmen, badem kilo vermeye yardımcı olur. Vücudumuz kuruyemişte bulunan tüm kalorileri emmez ve dahası, badem metabolizmanızı geliştirerek kilo verme diyetine iyi bir katkı sağlar. Bademdeki protein ve lif içeriği iştahınızı azaltır ve gün boyunca kalori alımınızı kontrol eder.

5. Mükemmel E Vitamini Kaynağı

Badem, çoğu kuruyemişten daha yüksek miktarda E Vitamini içerir. E vitamini, serbest radikallere karşı savaşan antioksidanlar içerir. Ayrıca E Vitamini alımının Alzheimer riskini azaltabileceği de söyleniyor.

6. Kemik Gücünü Artırır

Bakır, kalsiyum, magnezyum, manganez, K Vitamini, çinko ve protein gibi çeşitli besinler kemik sağlığına katkıda bulunur. Neyse ki, tüm bu besinler bademde makul miktarda bulunur. Bu nedenle uzmanlar, bademlerin kemik sağlığını iyileştirmek için iyi olduğunu düşünüyor.

7. Kan Basıncı Seviyesini Düşürür

Yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç gibi kalp sorunlarına yol açar. Araştırmalar, magnezyum alımının yüksek tansiyon riskini azaltabileceğini bulmuştur. Bademin beslenme gerçeklerine baktığımızda, 28 gram bademin önerilen günlük magnezyum alımının% 20'sini sağladığını görebiliriz.

8. Dolgunluk Hissini Artırır

Protein, sağlıklı yağlar ve lif bakımından yüksek, ancak karbonhidrat oranı düşük olan badem, tokluk hissini artırabilir. Bu, yemek yeme arzunuzu azaltacak ve sonuçta daha az kalori almanıza yardımcı olacaktır. Sabah ortasında veya öğün ortasında atıştırmalık olarak badem yemek gerçekten sağlıklı olabilir.

9. Bademin Göz Sağlığına Faydaları

Gözlerimizi koruyan ve lenslerdeki anormal değişiklikleri önleyen bademlerin E Vitamini içeriği, göz sağlığı için önemli bir rol oynar.

10. Cildinizi Besler

Bademin cilt için bilmediğimiz birçok faydası vardır! Bademin cilt ve kozmetik ürünlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyor musunuz? Bunun nedeni bademde bulunan ve cildi besleyen ve yaşlanma sürecini yavaşlatan flavonoiddir.

11. Hafızayı ve Zihinsel Uyarımı Geliştirir

Yine, beyin hücrelerinin büyümesine yardımcı olan L-karnitin ve Riboflavin içeriği için badem beslenmesini tamamlayabiliriz. Sütle karıştırılmış badem, vücudumuzdaki elektrolit sayısını daha da artıran potasyum üretir. Elektrolitlerle hafızamız da keskinleşir.

12. Anemi Tedavisine İyi Gelir

Anemi, işlevsiz kırmızı kan hücrelerinin veya vücudun dokularına ve beynine yeterli oksijen taşıyacak kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinin bir sonucudur. Badem, anemiyi önlemek için gerekli olan demir, bakır ve yeterli hemoglobin üreten vitaminler gibi besinler içerir.

13. Doğal Olarak Glutensiz

Doğal olarak glütensiz olan badem, glüten alerjisi olanlar için harikadır. Genellikle, glütensiz bir diyet demir, lif ve protein gibi temel besin maddelerinde düşüktür, öte yandan badem proteini içeriği diğer temel besinlerle birlikte boşlukları doldurmayı kolaylaştırır.

14. İyi Enerji Kaynağı

Artık sağlıksız atıştırmalıklarınızı bademle değiştirebilirsiniz, çünkü gün boyunca hareket etmenize yardımcı olabilirler. İyi bir bakır, manganez ve riboflavin kaynağı olan badem enerji üretir. Riboflavin, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine ve karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olur.

15. Safra Taşını Önleyin

Son olarak, badem faydaları listemizdeki en az değil, badem safra kesenizin ve karaciğerinizin sorunsuz çalışmasını sağlayarak safra taşını önleyebilmesidir. Birkaç çalışma, fındık tüketicilerinin safra taşı hastalıkları riskini azalttığını ve safra taşını çıkarma ihtiyacını% 25-30 oranında azalttığını göstermiştir.

İster badem protein içeriğinden ister sağlıklı yağlarından bahsedelim, beslenme uzmanları ve diyetisyenler tarafından en çok tercih edilen kuru yemiş bademdir. Bademin bazı avantajları arasında düşük kan şekeri, düşük kolesterol, gelişmiş görme ve kilo vermeyi içerir. Tek kelimeyle mükemmeller ve bunları herhangi bir diyete dahil etmek gerçekten çok kolay.