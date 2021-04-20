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Giriş Tarihi: 20.4.2021 16:56

’ta kısıtlama sessizliği

İHA
Bayburt’ta kısıtlama sessizliği

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları çerçevesinde ’ta cadde ve sokakları Ramazan'ın ilk haftasında boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs risk değerlendirme haritasına göre vaka sayılarındaki artış nedeniyle kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller arasında olan Bayburt'ta, hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Cuma günü akşam saat 19.00'dan itibaren başlayıp Pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Bayburt'ta cadde ve sokaklar kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Kısıtlama ile birlikte kent merkezi adeta sessizliğe bürünürken, polis ekipleri cadde başlarında denetimlerini sürdürmeye devam etti.

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Bayburt’ta kısıtlama sessizliği
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