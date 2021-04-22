Aşı hizmetini vatandaşın ayağına getirdiler! "İkna edemediğimiz bir vatandaşımız olmadı"





"BİONTECH VE SİNOVAC AŞILARI İLE İLGİLİ KAFA KARIŞIKLIĞI OLABİLİYOR"

Vatandaşların kafa karışıklıklarına cevap verdiklerini belirten Salih Yapan, "Vatandaşlar, sosyal medyadan veya farklı iletişim araçlarından çok farklı şeyler duydukları için akılları karışabiliyor. Biontech ve Sinovac aşıları ile ilgili kafa karışıklığı olabiliyor. Biz de vatandaşlarımıza Biontech aşısının eksi 70 derecede saklandığı için saklama koşulları sebebi ile hastanelerde yapıldığını Sinovac aşısının ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarında muhafaza edildikleri için ilçe sağlık müdürlükleri, aile sağlığı merkezleri ve diğer sağlık kuruluşlarında yapıldığını anlatıyoruz. Tüm yapılan aşıların şahsa özel flakonlar halinde, istenmeyen yan etkiler bölümünde de kendilerinin bizlere, sağlık bakanlığının ilgili telefon hatlarına geri dönüşlerinin olacağını bildiriyoruz. Yapmış olduğumuz aşı uygulamalarında, vatandaşların büyük bir yan etki ile karşılaştığını görmedik" şeklinde konuştu.