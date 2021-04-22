Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? MHRS ve E-nabız ile 55 yaş üstü aşı randevusu alma ve oluşturma ekranı

E-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu nasıl alınır sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanları ile başlayan toplumsal aşılamada şu an 55 yaş üzeri vatandaşlar için sisteme tanımlandı. Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar, Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır sorularına yanıt arıyor. İşte MHRS ve E-nabız üzerinden 55 yaş üstü aşı randevusu alma ve oluşturma ekranı