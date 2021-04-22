Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: Piezo yöntemi burun estetiği korkusuna son veriyor

Dünyada en sık yapılan plastik ameliyatların başında burun estetiği geliyor. Bu alandaki son yenilik ise "Piezo" yöntemi. Teknolojinin yüksek olanaklarından faydalanılarak geliştirilen Piezo yöntemi; geleneksel burun şekillendirme ameliyatlarında kullanılan keski, törpü gibi cerrahi aletlere alternatif olarak üretilen bir teknik. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Modern Çekiç" diye adlandırdığı Piezo yöntemini şöyle anlattı: "Yenilikçi, profesyonel ve koruyucu bir yöntem olan Piezo'da burun kemiği, yumuşak dokuya zarar vermeden ultrasonik ses dalgalarıyla şekillendiriliyor. Titreşimle çalışan cihaz, sadece kemikleri kesiyor. Burundaki bağ dokularına, kas dokularına, sinirlere ve damarlara zarar vermiyor. Çekiçle yaptığımız klasik yöntemde istenmeyen kırıklar oluşabiliyor, ameliyat sonrasında morluk ve şişlikler ortaya çıkabiliyor. Piezo'da ise söz konusu sıkıntılara rastlanmıyor. Kemiğe istediğimiz şekli rahatça verebildiğimiz gibi ameliyat süresi de daha kısa oluyor ve hızlı şekilde sonuç alıyoruz."

KLASİK YÖNTEMLERE GÖRE BİRÇOK AVANTAJI VAR

Piezo'nun klasik yöntemlere göre birçok avantajı olduğunu belirten Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, ameliyat sürecinin hem cerrah hem de hasta açısından daha kolay ve sıkıntısız geçtiğini söyledi: "Özellikle asimetrik burunlarda asimetrik kemik rejenerasyonu yapmamız gerekiyor. Piezo yönteminde kolay çalışıp daha güzel bir sonuç elde ediyoruz. Kaba ve büyük burnun kemik yapısının yeniden şekillendirilmesinde de bu yöntem bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Dar burunlu hastalarda nazal valv bölgesini tıkayan kemik yapıyı Piezo yöntemiyle kolay şekilde çıkarıp daha rahat nefes alınmasını sağlıyoruz. Burun tıkanıklığı ön planda olan hastalarımıza bu yöntemi uygulayarak burnun fonksiyonelliğini daha iyi bir seviyeye getirmiş oluyoruz."

MUTLAKA TECRÜBELİ CERRAHLAR YAPMALI

Piezo yönteminde hastaların hızlı bir iyileşme süreci geçirdiğini ve kısa sürede günlük yaşamlarına döne bildiklerini söyleyen Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Bu yöntem burun estetiği korkusuna da son veriyor" dedi. Dr. Yıldırım ayrıca ameliyatı mutlaka tecrübeli bir cerrahın gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çekti: "Açık teknik rinoplastide görerek çalıştığımız için kemikleri rahatça istediğimiz yerden kesip şekil verebiliyoruz. Piezo, kapalı yöntemde de rahatça uygulanabiliyor. Hangi yöntemin uygulanacağını ise hekimin seçmesi gerekiyor. Uzun dönem sonuçları klasik yönteme göre çok daha iyi olan bu yöntemi uygulayabilmek için belli bir tecrübeye sahip olmak lazım."