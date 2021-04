Oscar Töreni TRT 2’de! canlı yayınlanacak

Sinema dünyasının en prestijli organizasyonu olan Oscar Ödülleri Töreni, 25 Nisan'ı 26 Nisan'a bağlayan gece canlı yayınla TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.



Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak.



Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre'da eş zamanlı olarak düzenlenecek ödül töreni, canlı yayınla Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.



Pandemi nedeniyle iki ay ertelenen 93. Oscar Ödülleri töreni, bu sene fiziki katılımla gerçekleşecek. 23 dalda ödüllerin verileceği gecede; Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine layık görülen, Chloe Zhao imzalı "Nomadland"; David Fincher imzalı "Mank" ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren ve 6 dalda Oscar'a aday gösterilen "The Trial of the Chicago 7" filmleri dikkat çekiyor.



TRT Ortak Yapımı olan, Jasmila Zbanic imzalı "Quo Vadis, Aida?" filminin de 'En İyi Uluslararası Film' kategorisinde yarışacağı töreni, TRT 2 stüdyosunda sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Akademi Üyesi Zeynep Atakan yorumlayacak.



TRT 2'de 26 Nisan gecesi 01.30'da "Oscar'a Doğru" özel yayını ile başlayacak olan gece, 03.00'te 93. Oscar Töreni'yle devam edecek.

93. Akademi Ödülleri, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla TRT 2'de ekrana gelecek.