Suç ortağının arabasını yağmaladı! Kaçarken yakalandı

İstanbul'da suç ortağının aracını alacak-verecek meselesi nedeniyle silahla yağmalayan ve araçla kaçan bir kişi Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 19 Nisan Pazartesi günü Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşandı. 24 yaşındaki Ç.A., aralarında alacak-verecek meselesi bulunan bir arkadaşının arabasını silahla yağmaladı ve aracı alarak kaçtı. İddialara göre ikilinin suç ortağı oldukları ortaya çıktı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; fark ettileri şüpheliyi kovalamacayla yakaladı. Silah ele geçirildi. Şüphelinin üzerinde 228.5 gram Bonzai, 0.93 gram Metamfetamin ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. "Nitelikli Yağma" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.