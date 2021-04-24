Kestanenin faydaları nelerdir? Kestane besin değeri, kalorisi ve yararları

Kestaneler, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde tüketilmektedir ancak genel itibariyle Çin, Japonya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın dağlık ormanlarına özgü bir yemiştir. Kestanenin içerdiği besinler ve kestane kalorisi de pişirilme biçimi ve kestane türüne göre değişiklik gösterse de belirli bir düzeyde aynıdır. Bu noktada, kestanenin faydaları nelerdir ve hangi hastalığa iyi gelir soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aşağıda, kestanenin faydaları ve besin değeri yer almaktadır.

Kestaneler, Botanik olarak, Castanea cinsinde kayın veya Fagaceae familyasına aittirler. Bilimsel adı, Castanea sativa, yani Tatlı kestanedir.

Kestane (Castanea) türleri büyük yaprak döken ağaçlardır. Onlar monokülerdir; aynı ağaç üzerinde hem erkek hem de dişi çiçekler taşır. 20. yüzyılın başlarında, güçlü Amerikan kestanesi ağacı, patojenik mantar kestanesi yanıklığı (Cryphonectria parasitica) tarafından neredeyse yok edildi. O zamandan beri dünya genelinde yerli kestane ağaçlarını canlandırmak için yenilenen bir ilgi artıyor. Bunun nedeni kestanenin faydalarının oldukça önemli olması ve değerli bir yemiş olması

KESTANENİN FAYDALARI

Sindirim sağlığı

Kestanelerin lif içeriği yüksektir. Diyet lifi, çözünür ve çözünmez formda gelir. Çözünür, suda emilir ve bağırsaklarda jel benzeri bir kıvam oluşturur. Bu tür, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve kan şekeri seviyelerini dengeler. Çözünmeyen lif, dışkıda hacim oluşturur ve sistemden hızla geçmesine yardımcı olur. Bu, bağırsak duvarı kaplamasındaki küçük ceplerin iltihaplandığı bir durum olan divertiküloz gibi kabızlık ve bağırsak komplikasyonları riskini azaltmaya yardımcı olur. 3 onsluk kavrulmuş kestane porsiyonunda 4 gram lif bulunur. Fındıklarda çoğunlukla çözünmeyen lif bulunur.

Kararlı Enerji Seviyeleri

Çoğu kuruyemişin karbonhidrat oranı düşüktür, bu yüzden genellikle düşük karbonhidratlı diyet planlarının bir parçasıdır. Bununla birlikte kestanede yüksek miktarda karbonhidrat vardır. 3 onsluk porsiyon başına 45 gram içerirler. Kısa ve uzun vadeli enerji için karbonhidratlara ihtiyaç vardır ve sinir sistemi işlevine yardımcı olurlar. Kestaneden gelen karbonhidratlar karmaşıktır. Basit karbonhidratların aksine, karmaşık karbonhidratlar yavaşça sindirilir ve bu da size enerji seviyelerini bile verir. Basit karbonhidratlar size hızlı bir enerji artışı ve ardından hızlı bir düşüş sağlar.

Beyin Fonksiyonu Desteği

Yağda çözünen B vitaminleri, kırmızı kan hücreleri üretmeye, protein, karbonhidrat ve yağları enerji için parçalamaya, sağlıklı cildi desteklemeye ve beyin fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olur. Kestanelerde orta derecede yüksek miktarlarda bol miktarda B vitamini bulunur. 3 onsluk bir porsiyon önerilen günlük B-6 değerinin yüzde 21'ini, folatın yüzde 15'ini, yüzde 14'ünü tiamin ve yüzde 9'unu riboflavin içerir. Kestane kestanelerini yapraklı yeşil salata ve yağsız et ile meze olarak B vitamini dolu bir yemek için yiyin.

Manganez ile paketlenmiş

Kestaneler, sistemdeki serbest radikalleri emen ve kanser ve kalp hastalığı riskini azaltan bir antioksidan olan yüksek miktarda eser mineral manganez içerir. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'ne göre, manganez de yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynuyor. 3 porsiyon kestane porsiyonu, önerilen günlük alım miktarının yüzde 50'si olan 1 mikrogramın biraz üzerinde manganez içerir. Manganez ayrıca bağ dokusu üretimi ve kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Manganez dolu bir kahvaltı için bir kase yulaf ezmesine doğranmış kestane ekleyin.

Daha Güçlü Kemikler

Bakır, kemik gücünü artıran, kırmızı kan hücresi oluşumuna ve sinir fonksiyonuna yardımcı olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren eser bir mineraldir. Bir eser minerale vücut tarafından sadece az miktarda ihtiyaç duyulur. Kestane, 3 onsluk porsiyon başına önerilen günlük bakır değerinin yüzde 22'sini içerir. Bakır içeriği yüksek bir atıştırmalık için kavrulmuş kestaneyi kuru erikle eşleştirin.

Yaratıcı Sunum Fikirleri

Kavrulmuş kestane sadece atıştırmalık değildir. Salatalara ek gevreklik ve besinler için, yapraklı yeşilliklerinizi veya kavun küplerinizi doğranmış kavrulmuş kestane ile doldurun. Bunları sote ederken sebzelerin içine de karıştırabilirsiniz. Somonuzla sağlıklı bir gevreklik için, ızgara veya fırınlamadan önce marine edilmiş filetoları kavrulmuş kestane ile karıştırın. Daha kırıntı benzeri bir doku için, bunları önceden bir mutfak robotunda karıştırın.