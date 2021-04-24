Sağlıklı bir kalp için kahvaltı şart

Prof. Dr. Hamza Duygu, kahvaltı yapmayan ya da kahvaltı öğününü geçiştiren kişilerin kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin arttığını ve bu hastalıklara bağlantılı olarak ölümlerin sık yaşandığını söyledi.

Özellikle genç nüfusta günlük iş temposu nedeni ile kahvaltıyı atlayan kişi sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Prof. Dr. Hamza Duygu, bu oranın Amerika verilerine göre kahvaltı yapmayan kişilerin %23,08 olarak verildiğini belirtti. Daha önceki yıllarda yapılan araştırmalarda kahvaltı öğünün atlanması artmış obezite, kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp damar tıkanıklığı ve inme riski ile ilişkili bulunduğunu ifade eden Hamza Duygu şunları kaydetti:

"Ayrıca kahvaltının kan şekeri regülasyonu sağlayarak iş yaşamındaki verimi konsantrasyon kaybını önleyerek artırma gibi olumlu etkileri de vardır. Son yapılan çalışmada oldukça geniş bir nüfus ile çalışma yapılmış olup, bu bilgileri destekler niteliktedir. Özellikle kırk ile yetmiş beş yaşları arasında kahvaltı öğününün atlanması, kalp ve damar tıkanıkları nedeni ile ölümü artırmaktadır. Diyet ve egzersiz önerilerinin yanında, beslenme öğünlerine de dikkat edilmesi gerekmektedir."