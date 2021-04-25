Aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız ve MHRS aşı randevusu alma ekranı

Koronavirüs aşısı için sırası gelen 55 yaş üstü vatandaşlar, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde aşı olmak için MHRS ve e-Nabız ile aşı randevusu nasıl alınır diye araştırıyor. Vatandaşlar Sinovac aşısı ile Biontech aşısı arasında tercih yapma hakkına sahip. Bu nedenle vatandaşla koronavirüs aşısı olmak için Sinovac ve Biontech aşı randevusu alma ekranı konusunda araştırma yapıyor. 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır, nereden alınır? Sorusuna haberimizde yanıt verdik. İşte MHRS, e-Nabız, ALO 182 üzerinden aşı için randevu oluşturma ekranı!