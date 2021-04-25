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Giriş Tarihi: 25.4.2021 16:39

? E-nabız ve aşı randevusu alma ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız ve MHRS aşı randevusu alma ekranı

salgınıyla mücadele kapsamında aşılama faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. 60 yaş üstü aşılama çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sıra 55 yaş üstü vatandaşlara geldi. Bu sebeple 55 yaş üstü vatandaşlar , nereden alınır sorusuna yanıt aradı. İşte ve e-Nabız ile aşı randevusu nasıl alınır? sorusunun cevabı! MHRS aşı randevusu al ekranı için haberimize göz atın...

Koronavirüs aşısı için sırası gelen 55 yaş üstü vatandaşlar, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde aşı olmak için MHRS ve e-Nabız ile aşı randevusu nasıl alınır diye araştırıyor. Vatandaşlar Sinovac aşısı ile Biontech aşısı arasında tercih yapma hakkına sahip. Bu nedenle vatandaşla koronavirüs aşısı olmak için Sinovac ve Biontech aşı randevusu alma ekranı konusunda araştırma yapıyor. 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır, nereden alınır? Sorusuna haberimizde yanıt verdik. İşte MHRS, e-Nabız, ALO 182 üzerinden aşı için randevu oluşturma ekranı!

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

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Aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız ve MHRS aşı randevusu alma ekranı
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