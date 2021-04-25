Covid-19 testiniz negatife döndü peki ama iyileştiniz mi?

Dr. Öğretim Üyesi RIDVAN KARAALI

(Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Cerrahpaşa Covid Servis Sorumlusu)

Aşırı efor zarar verebilir

Covid-19 hastalığında ateş, öksürük, nefes darlığı, vücutta yaygın ağrı, halsizlik gibi semptomlar genellikle hastalarımızda beş ila yedi gün arasında geçiyor. Ancak bazı hastalarla kuru öksürük, halsizlik haftalarca sürebiliyor. Hastalığın tedavisine erken başlamak, tedaviye düzgün devam etmek bu uzamış semptomları önleyebiliyor. Yine hastalığın erken döneminde mutlak istirahat, bol sıvı tüketmek ve dengeli beslemek de önemli. Hastalığın birinci evresinde yani 5-7'nci güne kadar virüs vücudumuzda çoğalmaya devam ederken, sonrasında virüsün çoğalması ortadan kalkar yani testte negatifi görebiliriz ama hastalığın vücutta tetiklemiş olduğu savunma sistemi, vücudun kendi kendine zarar vermesine neden olabilir. Bir hekim kontrolünde olup ileri bir tedavi gerekip gerekmediği saptanmalı. Ağır akciğer tutulumu söz konusu ise, tedavi hastanede gerçekleştiyse, normal efora dönmek bir ayı hatta 45 günü bulabili.r Bu dönemde aşırı efor harcarsak kendimize zarar veririz.



Prof. Dr. ERDOĞAN ÇETINKAYA

(Göğüs hastalıkları. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

Buzlanmaya dikkat

Nefes darlığı şikayeti olmayanlar aktif yaşama dönebilirler. Zaten bunu öneriyoruz. Ama uzun covid, akciğerlerde büzüşmeye, akciğer hacminde azalmaya, akciğerin oksijen alıp vermesinde kısıtlılığa neden oluyor. Bazı hastalarda buzlanma dediğimiz interstisyel akciğer hastalıkları tablosu ortaya çıkıyor. Bu yaşam kalitesini düşürüyor hem de eforla olan nefes darlığı yapıyor. Hekim kontrolünde tedaviyi öneriyoruz. "Yürüyeyim, nefesim açılsın" diye hareket edilmemeli. Hastanın akciğer kapasitesindeki etkilenme derecesini görmek için tomografi çekiyoruz, yürüme ve solunum testi yapıyoruz. Etkilenme derecesi çok yoğun değilse tedavi etmeden takip edebiliyoruz. Ama yoğun bir etkinlenme söz konusuyla o zaman kortizon tedavisi söz konusu oluyor.



Prof. Dr. ÖZGÜR KASAPÇOPUR

(Çocuk Romatoloji Uzmanı)

MIS-C çocukları hedef alıyor

Pandeminin başında Covid-19'un çocuklarda ağır seyretmediğini biliyorduk. Taa ki Nisan 2020 sonunda İngiltere'den ve İtalya'dan yüksek ateşle birlikte seyreden, ciddi enfeksiyonun olduğu bir grup hastalık tanımlanmaya başlanana kadar. Bunun başta kawasaki hastalığı olabileceği düşünüldü ama klasik kawasaki hastalığından farklıydı. Temmuz başında İngiltere ve Amerika'da bu hastalığın MIS-C (Çoksistemli İnflamatuar Sendromu) olduğu söylendi. Bu hastalıkta çocuklarda yüksek ateş ve bununla birlikte döküntü ve organ tutulumları oluyor. En çok tutulumun olduğu yer sindirim sistemi. İshal, kusma gibi, apandisit gibi bulguları var. Kalp tutulumunda ise miyokardit görülüyor. Ve çocuklarda ciddi iç iltihap göstergeleri oluyor. Kan değerleri yüksek çıkıyor. Ferritin ve D-dimer yüksekliği oluyor. Bu vakalarda ya aileler ya çocuklar Covid-19 geçirmiş oluyor. Ne mutlu ki bu hastalıktan kaybettiğimiz hastamız olmadı. Erken tanı önemli. Aileler Covid-19 geçirdilerse, 20 gün ile iki ay arasında çocuklarında, özellikle 18 yaş altında, kontrol altına alınamayan yüksek ateşle karşılarına gelen bir tablo varsa mutlaka sağlık merkezni e başvursunlar.





Dr. MURAT BAŞ

(Onkoloji uzmanı)

Ozon tedavisi engelliyor

Ozon tedavisi, ozon oksijen karışımı bir tedavi şekli. Oksijenin çok serbest, yakıcı bir formu, gidiyor, virüsün hücre içine girmesini sağlayan proteinlerini okside ediyor, yakıyor. Yanınca virüs yapışamıyor ve içeri girip orayı enfekte edemiyor. Hastalar Covid-19 sonrası ortaya çıkan komplikasyonların daha ileriye gitmemesi için ozon terapiye başvuruyorlar. Bu aşamada kullanma amacımız Covid-19 sonrası akciğerlerde gelişen fibroz yani kalın doku. Sitokin fırtınası dediğimiz Covid-19'da meydana gelen vücudun immün sisteminin aşırı yanıtı, akciğer dokusunda tahribata yol açıyor. Ve bu nefes alma organımız olduğu için solunum kapasitemizi azaltıyor. Bunun da öteden beri bilinen en iyi tedavisi oksijenizasyonu artırmak. Bir dokuda oksijenizasyonu ne kadar artırıyorsanız iyileşmenin etkisi o kadar iyi olur. Ozon organizmaya uygulandıktan sonra altı ay devam eden bir zincirleme reaksiyon başlatıyor ve dokuda oksijenizasyonu artırıyor ve artırdığı için de harabiyete bağlı, kalın, işe yaramayan, fibrozlu doku gelişmesini engelliyor.



Prof. Dr. FATMA TÜLIN KAYHAN (KBB Profesörü, Baş Boyun Cerrahı)

Sigara içmeyin gül koklayın

Covid-19, hafif viral üst solunum yolu tablosu şeklinde veya alt solunum yolunun tutulduğu olgularda koku siniri, tat duyusunu sağlayan sinirleri, işitmeyi sağlayan siniri tutarak tat duyusu, koku duyusu ve işitme kaybına neden olabilmektedir. Aşırı baş ağrısı şikayetlerinin de yine santral sinir sisteminni tutulumuna bağlı olduğu düşünülmektedir. Koku kaybında; koku egzersizi olarak adlandırdığımız, karanfil, limon, gül, okaliptus gibi keskin ve belirgin kokuları gün içinde fırsat buldukça koklayarak koku merkezimizin uyarılmasını ve koku duyusunun geri gelmesini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İlaç olarak, ileri vakalarda sistemik steroid, hafif vakalarda alerjik rinit'te kullandığımız buruna topikal steroid spreyleri, inflamasyonu gidermek için B ve D vitamini gibi sinir iyileşmesini hızlandıran vitaminleri gıda takviyesi olarak öneriyoruz. Unutmayın sigara içmek iyileşmeyi geciktiriyor.