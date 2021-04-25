Koronavirüsün kalıcı etkilerine karşı bu besinleri tüketin!

GÖĞÜS AĞRISI, ÖKSÜRÜK VE KOKU KAYBI İÇİN BUNLARI TÜKETİN

Koronavirüs sonrası devam eden rahatsızlıklar arasında en çok göğüs ağrısı, öksürük ve koku kaybı olduğunu belirten Koran, çeşitli yağlarla göğüs ağrılarını ve koku kaybını gidermenin mümkün olduğunu söyleyerek, "Post-covid sendromunda ağrıları olan çok fazla hasta oluyor. Bu ağrıları gidermek ya da etkisini azaltmak için Hindistan cevizi yağı, kayısı çekirdeği yağı, shea butter yağı (karite yağı), karanfil yağı ve ardıç yağı karıştırılarak ağrıyan yerlere uygulanabilir. Hastalıktan sonra en sık gördüğümüz rahatsızlıklardan biri de koku kaybı. Bunu gidermek için okaliptüs yağı, nane yağı gibi keskin kokular burun ucu ya da yakaya düzenli bir şekilde damlatılabilir. Böylece koku hücreleri ve sinirlerini harekete geçirerek, duyu eski haline getirilebilir" dedi.