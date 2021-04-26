Aile ve çift terapileri ilişkilerde önemli bir rol taşıyor

Aile ve çift terapileri hakkında bilgilendirmede bulunan Aile ve Çift Terapisi Uzmanı Psikiyatri Kliniği'nden Uzm. Dr. Güngör Meydan, insan yaşam evrelerinde; bebeklik, oyun çağı, okul çağı, ergenlik dönemi, yetişkinlik ve yaşlılık gibi süreçlerin olduğunu vurguladı. Her dönemin kendine özgü zorluk ve güzelliklerinin olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Güngör Meydan, "Aile yaşam evreleri evlilik ile başlar, çocuk sahibi olma, çocuğun ergenlik dönemi, çocukların evden ayrılması, yetişkinlik ve yaşlılık ile devam eder. Ailelerde kriz aile terapistine ihtiyaç en çok bu evrelerden birinde ortaya çıkar. Her ailenin kendi içinde ve çevresinde kurduğu ilişkilerde bir dengesi vardır. Bu dönemde bu denge bozulabilir. Çatışmalarda bireylerden birinde veya birkaçında psikiyatrik semptomlar görülebilir" diye konuştu.

AİLEYE BİR ÇOCUK GELDİĞİNDE AİLE BOCALAMA DÖNEMİ YAŞIYOR

Aile terapilerinde; ailelerin içinde bulunduğu yaşam evreleri sorunlar hakkında bilgi verir şeklinde konuşan Uzm. Dr. Güngör Meydan, "Her dönemin kendine özgü yapısı olduğu için bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olmak, aile terapisi yapabilmek ve ailelere yardımcı olabilmek için çok önemlidir. Örneğin; aileye bir çocuk geldiğinde çoğu aile bir bocalama dönemi yaşar. Evlilikle birlikte eşler karı koca olmayı ve bu rollerin sorumluluklarını öğrenirken aileye bebek geldiğinde farklı bir rol daha eklenir. Ebeveyn olmak gibi çiftler bu dönemde yeni rol ve sorumluluklarla ilgili bir bocalama dönemine girer ve buna bağlı ilişkilerinde çatışmalar olmaya başlar. Ancak bu olayın bu döneme özgü olduğunu bilmek ve sorunun kişilerden değil de yeni sorumluluk ve rollere bağlı olabileceğini düşünmek ve uyum sağlayabilmek için çiftlerin birbirlerine karşı daha toleranslı, daha destekleyici anlayışlı olmaları gerektiğini ve biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu bilmeleri çatışmaları azaltmada yardımcı olacaktır" dedi.

