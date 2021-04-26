İlaç kullanmadan Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Bitkisel yöntemlerle boğaz ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir?

Boğaz ağrısı, kişi yutkunurken genellikle kötüleşen ağrı, çizik veya boğazda oluşmuş tahriş veya enfeksiyondan kaynaklanabilir. En yaygın nedeni, soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonlar olarak karşımıza çıksa da evde yapılan bazı formüller veya tüketilen bazı besinlerle bu ağrının azalmasını hatta yok olmasını sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte, çoğu durumda, doktorunuza başvurmadan önce uygulayabileceğiniz bu yöntemleri sizler için haberimizde derledik. Buna göre; Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Sorusu gün içerisinde birçok vatandaş tarafından cevap arıyor. İşte evde yapılabilecek bazı bitkisel ve doğal yöntemler ile boğaz ağrısına kesin çözüm önerileri ve boğaz ağrısı nasıl geçer? Sorusunun yanıtı…

BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER?,

Yaşamınız boyunca muhtemelen boğaz ağrısının belirtilerini deneyimlemişsinizdir. Kaşıntı, çizik ve yanma kişinin yaşam kalitesini düşüren bir hastalık olarak karşımıza çıkarken, özellikle de soğuk algınlığı veya daha ciddi bir virüsün diğer semptomları eşlik ediyorsa dayanılacak bir durum değildir. Sizler için hazırladığımız bu haberimizde bazı yöntemlerle evde boğaz ağrısına kesin çözüm yöntemlerine değindik.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Bunlar şöyle;

Tuzlu su ile gargara

Ilık tuzlu su ile gargara yapmak, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Tuz, mukusu şişmiş, iltihaplı dokunuzdan çeker ve rahatsızlığı gidermeye yardımcı olur.

1/4 ila 1/2 çay kaşığı sofra tuzu ile 4 ila 8 ons ılık su birleştirmenizi önerir. Tuz eriyene kadar karıştırın. Sonra birkaç saniye gargara yapın ve tükürün. Tuz gargarasını her gün birkaç kez tekrarlayın.

Pastil

Bazı reçetesiz boğaz pastilleri, boğazınızdaki dokuyu hafifçe uyuşturabilen bir bileşen olan mentol içerir. Bu size yanma ve ağrı hissinden geçici olarak rahatlama sağlayabilir. Bir tutamda, şekerler aynı etkiye sahip olabilir.

Şeker ve içeriğindeki bazı maddeler; tükürük üretiminizi artırır ve boğazınızın yağlanmasını sağlar. Bununla birlikte, şeker ve öksürük damlaları, boğaz ağrınızı ilaç pastilleri kadar rahatlatmaz veya etkili bir şekilde rahatlatmaz ve kısa süre sonra tekrar rahatlamaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bal

Balla tatlandırılmış ılık çay, tahriş olmuş boğazınızı yatıştırmaya yardımcı olabilir. Çay ayrıca, boğaz ağrısının tedavisinde bir başka önemli adım olan sizi nemlendirir. Bir sonraki boğaz ağrısı gıdıklamaya başladığında bir fincan demleyin.

Antibakteriyel, ağrı kesici ve zengin antioksidan kaynağı olarak hizmet eden ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan yeşil bir çay seçmeyi düşünebilirsiniz.

Boğaz ağrısı, boğazda ağrı, kaşıntı veya tahriş anlamına gelir. Boğaz ağrısı, boğaz ağrısının birincil semptomudur. Yutmaya çalıştığınızda daha da kötüleşebilir ve yiyecekleri ve sıvıları yutmakta zorluk çekebilirsiniz.

Boğaz ağrısı doktora gitmek için yeterince ciddi olmasa bile, hala acı vericidir ve iyi bir gece uykusu almanızı engelleyebilir. Neyse ki, acıyı ve tahrişi yatıştırmak için evde ilaçları kullanabilirsiniz.

Çayda karıştırılan veya kendi başına alınan bal, boğaz ağrısı için yaygın bir ev ilaçtır. Güvenilen Kaynak, balın gece öksürüklerini evcilleştirmede yaygın öksürük baskılayıcılardan daha etkili olduğunu buldu. Güvenilir Araştırmalar balın etkili bir yara iyileştirici olduğunu gösterir, bu da boğaz ağrısı için iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Papatya çayı veya adaçayı

Papatya çayı doğal olarak yatıştırıcıdır. Uzun süredir boğaz ağrısını yatıştırmak gibi tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır. Genellikle anti-inflamatuar, antioksidan ve büzücü özellikleri için kullanılır.

Güvenilir Kaynak, papatya buharının solunmasının boğaz ağrısı da dahil olmak üzere soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Papatya çayı içmek aynı yararı sağlayabilir. Ayrıca vücudunuzun boğaz ağrınıza neden olan enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olmak için bağışıklık sistemini uyarabilir.

Nane

Nane nefesi tazeleme kabiliyeti ile bilinir. Seyreltilmiş nane yağı spreyleri de boğaz ağrısını hafifletebilir. Nane, ince mukus ve boğaz ağrısı ve öksürüğü sakinleştirmeye yardımcı olan mentol içerir. Nane ayrıca iyileşmeyi teşvik edebilecek anti-enflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir.

Uçucu yağları asla zeytinyağı, tatlı badem yağı veya yumuşatılmış hindistancevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile karıştırmadan kullanmayın. Nane yağı için, beş damla esansiyel yağı, seçtiğiniz taşıyıcı yağdan bir ons ile karıştırın. Asla uçucu yağları yutmayın.

Kabartma tozu gargarası

Tuzlu su gargarası daha yaygın olarak kullanılırken, tuzlu su ile karıştırılmış gargara kabartma tozu da boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu çözeltinin gargara edilmesi bakterileri öldürebilir ve maya ve mantarların büyümesini önleyebilir.

Ulusal Kanser Enstitüsü Güvenilen Kaynak, 1 bardak ılık su, 1/4 çay kaşığı kabartma tozu ve 1/8 çay kaşığı tuzun bir arada gargara yapmasını ve hafifçe terlemesini önerir. Durulamayı gerektiğinde her üç saatte bir kullanmanızı öneririz.

Çemen otu

Çok yaygın olarak bilinmese de Çemen otunun birçok sağlık yararı vardır. Aynı zamanda birçok formu vardır. Çemen otu tohumu yiyebilir, topikal yağı kullanabilir veya çemen otu çayı içebilirsiniz. Çemen otu çayı boğaz ağrısı için doğal bir ilaçtır.

Araştırmalar çemen otunun iyileştirici güçlerini göstermektedir. Ağrıyı hafifletebilir ve tahrişe veya iltihaplanmaya neden olan bakterileri öldürebilir. Çemen otu aynı zamanda etkili bir antifungaldir.

Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Merkezi Güvenilen Kaynak, hamile kadınların çemen otundan kaçındığını göstermektedir.

Hatmi kökü

Çemen otu kadar yaygın olmayan Hatmi kökü, boğaz ağrısını kaplayan ve yatıştıran mukus benzeri bir madde içerir. Kurutulmuş kökün bir kısmını çay yapmak için bir bardak kaynar suya ekleyin. Çayı günde iki ila üç kez yudumlamak boğaz ağrısını hafifletebilir.

Diyabetli insanlar hatmi kökü almadan önce bir doktorla konuşmalıdır. Bazı hayvan araştırmaları kan şekeri seviyesinde düşüşe neden olabileceğini göstermektedir.

Meyan kökü

Meyan kökü uzun süredir boğaz ağrısını tedavi etmek için kullanılmaktadır. Son araştırmalar, suyla karıştırıldığında gargara için bir çözüm oluşturmanın etkili olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Güvenilen Kaynak Merkezi'ne göre, hamile ve emziren kadınlar bu ilaçtan kaçınmalıdır.

Kaygan karaağaç

Hatmi kökü gibi, kaygan karaağaçın içinde mukus benzeri bir madde vardır. Su ile karıştırıldığında, boğazı kaplayan ve yatıştıran kaygan bir jel oluşturur. Kullanmak için, toz kabuğu üzerine kaynar su dökün, karıştırın ve için. Ayrıca kaygan karaağaç pastillerinin yardımcı olduğunu da görebilirsiniz.

Kaygan karaağaç, boğaz ağrısı için geleneksel bir ilaçtır, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesine göre, aldığınız diğer ilaçların emilimini azaltabilir.

Elma sirkesi

Elma sirkesi (ACV) birçok doğal antibakteriyel kullanıma sahiptir Birçok çalışma antimikrobiyal etkilerini göstermektedir. Enfeksiyonlarla mücadelede güvenilir kaynak. Asidik yapısı nedeniyle, boğazdaki mukusun parçalanmasına ve bakterilerin yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Boğaz ağrısının geldiğini düşünüyorsanız, 1 ila 2 yemek kaşığı sirkeyi bir bardak suya seyreltin ve onunla gargara yapın. Sonra karışımı küçük bir yudum alın ve tüm işlemi saatte bir ila iki kez tekrarlayın. Gargara seansları arasında bol miktarda su içtiğinizden emin olun.

Sarımsak

Sarımsak ayrıca doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir. Enfeksiyonlarla mücadele yeteneği ile bilinen bir organosülfer bileşiği olan allisin içerir.

Güvenilir Kaynak, düzenli olarak bir sarımsak takviyesi almanın, soğuk algınlığı virüsünün önlenmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Diyetinize taze sarımsak eklemek de antimikrobiyal özelliklerini kazanmanın bir yoludur. Büyükanneniz, boğaz ağrısını yatıştırmak için bir diş sarımsak emmeyi söylemiş olabilir. Sarımsak birçok iyileştirici etkiye sahip olduğundan, bunu deneyebilirsiniz, ancak daha sonra dişlerinizi enzimlerden korumak ve nefesinizi geliştirmek için dişlerinizi fırçalamak isteyebilirsiniz.

Acı biber

Genellikle ağrı kesici olarak kullanılan acı biber, ağrı reseptörlerini bloke ettiği bilinen doğal bir bileşik olan kapsaisin içerir.

Bilimsel olarak kanıtlanmamış olmasına rağmen, ılık su ve bal ile karıştırılmış acı yutmak, boğaz ağrısı için ağrının giderilmesine yardımcı olabilir. İlk yanma hissinin yaygın olduğunu unutmayın. Ağzınızda açık yaralar varsa kırmızı biber alınmamalıdır. Her ikisi de çok sıcak olabileceğinden, birkaç damla acı sos veya hafif bir acı serpin ile başlayın.

Bebekler ve çocuklar için boğaz ağrısını geçirecek öneriler!