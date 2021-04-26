Ramazan sofralarının olmazsa olmazı mucizevi besinler

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte akıllarda sık sık 'sahurda ve iftarda nasıl beslenelim', 'soframızda hangi besinlere yer vermeliyiz', 'Ramazan'da kilo vermeye devam edebilir miyim' gibi soru işaretleri oluyor. Beslenme, Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Dyt. Aybüke Açıksöz, Ramazan'da ayında doğru bir beslenme düzeni için sahur ve iftar sofralarının olmazsa olmazı besinlerini ve faydalarını anlattı…

Özellikle bu sene Covid-19 salgını nedeniyle Ramazan'da beslenme düzenini doğru bir şekilde oluşturmanın bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak açısından çok daha önem taşıdığını belirten Beslenme, Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Dyt. Aybüke Açıksöz, "Ramazan ayı boyunca öğün sayımızın azalması ve bu öğünlerde yanlış besinlere yer vermek vitamin-mineral eksiklilerine, artan vücut yağ oranına, kabızlık, şişkinlik, gaz vb. veya pek çok mide-bağırsak problemine sebep olabilir" uyarısında bulundu. İşte Ramazan'da sahur ve iftar sofralarımızın olmazsa olmaz besinleri ve faydaları…

HURMA: Çoğunlukla orucumuzu açmak için ilk tercih ettiğimiz iftariyeliklerden olan hurma, gün içinde uzun bir açlıktan sonra düşen kan şekerinizi yükseltmek için tercih edebileceğiniz sağlıklı bir başlangıçtır. Özellikle içerdiği diyet lifleri, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko gibi mineraller ile B1, B2 gibi B grubu vitaminler sayesinde besin öğesi bakımından da oldukça zengin bir besindir. Ancak kuru meyveler, taze meyvelere oranla daha fazla şeker ve kalori içerdiği için porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmek gerekiyor.

SU: Ramazan ayı boyunca susuzluk süresi 16-17 saati bulabiliyor. Bu kadar ciddi bir sürede vücudumuzun kaybettiği suyu iftardan sahura kadar yerine koyabilmek, son derece önemli. Ramazan döneminde görülebilen kabızlık şikâyetlerini de minimuma indirebilmek için mutlaka 2-2.5 litre su tüketmeye özen gösterilmelidir. Unutmayın; yeterli su tüketmediğinizde vücudunuz ödem tutmaya da daha yatkın olacaktır.

YUMURTA: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olarak kabul edilen yumurta, sahur sofralarının vazgeçilmezi olmalıdır. Özellikle haşlanmış şekilde tüketilen yumurta ile gün içerisinde uzun süreli bir tokluk da garanti altına alınmış olur. Bunun yanında yumurta bağışıklık sistemini güçlendirmek için de en önemli besinlerdendir.

ÇORBA: Çok uzun süreli bir açlıktan sonra iftarda direkt olarak ana yemeğe geçmek sindirim sistemini yoracağı için yemeğe çorba ile başlamak çok daha sağlıklı olacaktır. Unsuz, kremasız, pirinçsiz olarak hazırlayacağınız mercimek, ezogelin, tarhana, yoğurt ve sebze çorbaları ile hem vücudun sıvı alımı desteklenebilir hem de doyurucu bir başlangıç yapılabilir. Özellikle çorba içtikten sonra 10 dakika yemeğe ara vermek kan şekeri dengeler ve fazla tüketimi önler.

YAĞLI TOHUMLAR: Badem, fındık, ceviz ve benzeri yağlı tohumlar içerdikleri dengeli karbonhidrat, protein ve doymamış yağ asitleri sayesinde tokluk sürenizi uzatacak önemli besin kaynaklarıdır. İyi bir posa kaynağı olan yağlı tohumlar özellikle E vitamini, magnezyum, potasyum, çinko, bakır gibi minerallerden de oldukça zengindir. Ancak kalori açısından yüksek olan yağlı tohumların tüketimi için anahtar kelimemiz porsiyon kontrolüdür. Badem, ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişleri tüketirken bir diğer önemli nokta ise tuzsuz ve kavrulmamış (çiğ) olmasıdır.

TAM TAHILLI EKMEKLER: Uzun bir açlık sonrasında boşalan glikojen depolarını doğru karbonhidrat tüketimi ile doldurmak son derece önemlidir. Bu dönemde sahur ve iftar sofraları özellikle Ramazan pidesi gibi beyaz undan yapılmış, yeterli lif ve vitamin-mineral içeriğine sahip olmayan, çabuk acıktıracak hamur işleri yerine; tam tahıllı, tam buğday, kepek, çavdar, ekşi mayalı gibi esmer ekmeklerle zenginleştirilmelidir. Tam tahıl ürünlerle sofralarınızı lif yönünden zenginleştirmek, Ramazan ayı boyunca yaşanacak kabızlık sorununun ve kan şekeri dengesizliğinin de önüne geçmeye yardımcı olacaktır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Ramazan sofralarımızda olmazsa olmaz besin gruplarından bir diğeri süt ve süt grubu (yoğurt, peynir, kefir, ayran vb.) besinlerdir. Yapılan araştırmalar sonucunda süt ve süt grubu besinler ve özellikle yoğurt tüketimi daha fazla olan bireylerin kilo kontrolünü daha iyi sağlayabildikleri görülmüştür. Ramazan ayı boyunca düzenli olarak süt, yoğurt, peynir, kefir, ayran gibi besinleri tüketmek bu dönemde yeterli kalsiyum alımını da sağlayarak, kas ve kemik sağlığını da korumaya destek olacaktır.

MEVSİM MEYVELERİ: Gün içinde açlık sebebiyle düşen kan şekerinizi dengeleyebilmek için Ramazan ayında tatlı isteği artabilir. Bu dönemde özellikle şerbetli tatlılar yemek yerine iftardan 1-2 saat sonra tüketilecek olan mevsim meyveleri sayesinde hem tatlı krizlerinin önüne geçilebilir hem de vitamin, mineral ihtiyacı karşılanabilir. Mevsim meyvelerini taze yiyebileceğiniz gibi iftarda şekersiz komposto, hoşaf olarak da tercih edebilirsiniz.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Yeşil yapraklı sebzeler özellikle Ramazan sürecinde kilo vermeyi de hedefleyenler için vazgeçilmez besinlerden olmalıdır. Hem çok düşük kalori içeren hem de doygunluk hissinin daha kolay yaşanmasını sağlayan yeşil yapraklı sebzeler salatalarda çiğ olarak veya sebze yemeği şeklinde pişirerek tüketilebilir. Özellikle bedenimizi dinlendirdiğimiz Ramazan döneminde detoks etkisi sağlayan semizotu, ıspanak, marul, roka, maydanoz, tere, dereotu, pazı, karalahana gibi sebzeleri sofralarınızdan eksik etmeyin.

BİTKİ ÇAYLARI: Toplum olarak siyah çay tutkumuzu bilmeyen yoktur. Ancak Ramazan ayı boyunca çok fazla siyah çay tüketimi, diüretik etkisi nedeniyle vücudumuzu daha da susuz bırakabilmekte, demir eksikliğine neden olabilmekte ve özellikle iftar, sahur arasında çok fazla tüketmek kafein içeriğinden ötürü uyku kalitesini de bozabilmektedir. Siyah çay yerine sindirimi rahatlatmak için rezene veya anason çayı, rahat bir uyku için melisa veya papatya çayı, yağ yakımını desteklemek için yeşil çay veya beyaz çay, bağışıklığınızı güçlendirmek için adaçayı ve ıhlamur gibi bitki çaylarına öncelik verebilirsiniz.