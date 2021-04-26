Ramazan’ın ikinci yarısında beslenmeye dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Demircan Kılıç, Ramazan ayının ikinci yarısında beslenmeye daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek detaylı bilgiler verdi. Sahura mutlaka kalkılması gerektiğini belirten Dyt. Tuğba Demircan Kılıç, "İftarda midenizi çok doldurup tüm gün yemeniz gerekenleri tek bir öğüne sığdırmayın. Bol su içmeyi unutmayın. Tatlı tercihlerinizi sütlü tatlı olarak yapın. Meyve ve sebze tüketiminizi artırın. Haftada iki kez sütlü tatlı tüketip diğer günlerde meyve veya kuru meyveyi tatlı olarak kullanın."dedi.

HEM İFTARDA HEM DE SAHURDA...

"İftardan 1- 2 saat sonra hafif yürüyüş yapmaya çalışın. İftariyelikler genelde yüksek yağ içerir, bu sebeple her gün tek bir seçim yapın. Örneğin bir gün tereyağı, bal diğer gün 1dilim peynir,1 veya 2 zeytin gibi. Yemeklerin suyunu tüketmemeye çalışın bu şekilde daha az yağ almış olursunuz. Tek çeşit ana yemek tercih etmeye çalışın. Yavaş yemeye çalışın ve mutlaka iyi çiğneyin. Sıvı ihtiyacını karşılamak için şekersiz komposto ve sodayı tercih edin. Hem iftarda hem de sahurda protein değeri yüksek sosu az besinleri alın"