‘Virüs aşıdan kaçamadı!’

Test sayılarındaki düşüşle vaka sayılarındaki düşüşün birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten Başhekim İdris Kurtuluş, "Vatandaş iki türlü test yaptırıyor. Bunlardan birincisi belirtisi olup tespit etmek için test yaptıranlar, ikincisi de filyasyon ekiplerimizin temaslıları tespit ederek yapmış oldukları test. Dolayısıyla hem temaslılar azalmaya başlıyor hem belirtisi olanlar azalmaya başlıyor. Böylece hem vaka sayısı hem de test sayısı düşmeye başlıyor" dedi.





"YOĞUN BAKIM SIKINTIMIZ YOK"



İstanbul'da son birkaç yılda çok ciddi bir sağlık yatırımı yapıldığını vurgulayan Kurtuluş, hastanelerde mutlaka zorluklar yaşadıklarını fakat yoğun bakım sıkıntısı yaşamadıklarını söyledi ve şöyle devam etti: "Biliyorsunuz pandemi döneminde yoğun bakımlar ve yataklar pandemi hastalarına ayrılıyor, normal sistem ise devre dışı kalıyor. Bizim hastanemizde hem normal hastalarımızı tedavi edebilecek hem de pandemi hastalarımızı tedavi edebilecek kapasitede bir alanımız var. 700 civarında yatağımız sadece bu hastalara ayrıldı. 400 yoğun bakım yatağımızın 180'ini pandemi hastalarımıza ayırdık, hatta 200'e çıkabilecek kapasitemiz de var. Dolayısıyla şu an için kendi hastanemizde yoğun bakımlarda herhangi bir sorun yaşamadık."



"AŞILAR FARKLI AMA ETKİNLİKLERİ BENZER"



55 yaş aşılama çalışmalarının ilk fazında vatandaşlardan çok ciddi bir rağbet olduğunu, şu an kısmen azalsa da aynı rağbetin devam ettiğini belirten Kurtuluş, aşılamanın önemine değindi. Dünyanın bu salgından çıkabilmesi için kilit noktanın aşı olduğunu ifade eden Kurtuluş şunları kaydetti: "Bütün vatandaşlarımızı aşılama için davet ediyoruz. Bizim geniş bir aşılama kapasitemiz var. Sadece BioNTech için 4 bin 500-5 bin civarında randevu var.

Aşılamanın önemi bir yıldır medyada, televizyon kanallarında haftanın belki de her günü işlendi. Gerek hocalarımız gerek Sağlık Bakanlığımız bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptılar. Bizler de hastanemizde aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşımıza mevcut aşıların etkinliklerinin hemen hemen birbirlerine benzediğini söylüyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız aşılama konusunda yeterli bilgiye sahipler ve hangi aşıya ulaşabiliyorlarsa o aşıyı olmaları gerekiyor. Bugün BioNTech ve Sinovac var, yarın Sputnik V aşısı Türkiye'de olacak. Bunların mekanizmaları farklı olsa bile sonuçta aynı işi yapıyorlar, etkinlikleri birbirlerine benziyor ve vatandaşlarımızı bu virüse karşı koruyorlar".



"BAYRAMDAN SONRA 3 BİNLİ VAKA SAYILARINI KONUŞABİLİRİZ"



Aşılama çalışmalarından önce 65 yaş üstü vatandaşların yoğun bakım oranı yüzde 70-80 civarındayken aşı uygulamalarının ardından bu oranın yarı yarıya düştüğünü söyleyen İdris Kurtuluş, "Daha önce hastanede yaş ortalaması 80'li yaşları buluyordu şimdi neredeyse 50-60 yaş aralığına geriledi. Kabaca buna bakarak bile aşıların çok ciddi bir şekilde etkin olduğunu söyleyebiliriz. Mutasyonlu vakalar yüzde 80'e çıktığı halde bunları konuşuyorsak görüyoruz ki virüs bu aşıdan kaçamamış" şeklinde konuştu.



Akıllara vaka sayıları düştüğü halde hastanelerin hala neden dolu olduğu sorusu gelebileceğine de değinen Kurtuluş, "Tabi bu durumu doğal bir süreç olarak değerlendirmek gerekiyor. Kısıtlamaların etkisiyle son bir haftadır vaka sayılarımız düşmeye başladı. Bunun hastanelere yansıması bir iki haftayı buluyor. Yani vaka sayısı düşmeye başlıyor ama bu düşüşten önce hasta olan vatandaşlarımız arasında hastaneye yatması gerekenler hastaneye yatmaya devam ediyor. Akabinde yoğun bakımlarımız da etkilenmeye başlıyor. Daha sonra yoğun bakımda yatan hastalarımızın ve hastanelerde yatan hastalarımızın sayısı da azalmaya başlayacak. Bu noktada vatandaşlarımız kısıtlamalara ciddi bir şekilde uymaya devam ettikçe ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri müddetçe bu krizin ve bu dalganın içerisinden de bir iki hafta içerisinde çıkabiliriz. Belki bayramdan sonra 3 binli-5 binli vaka sayılarını konuşuyor olabiliriz" dedi.