1, 2, 3, 4 haftalık gebelikte beta hCG değeri kaç olmalı? Gebelik kontrolünde beta hCG değerleri hesaplama tablosu

Hamile kalmak isteyen anne adaylarına en kesin sonucu veren testin Beta HCG testi olduğu biliniyor. Beta HCG testi sadece gebeliğin var olup olmadığını değil aynı zamanda gebeliğin süresini de ortaya çıkarması açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Hamileliğin en erken teşhis yöntemi olan Beta HCG testi sonuçlarına göre anne adayları kaç haftalık hamile olduklarını bile öğrenebiliyor. Hamileliğin her aşamasında değişen beta HCG değerlerine ilişkin merak edilen her şeyi sizler için derledik...

HAMİLELİK HAFTALARINA GÖRE BETA HCG DEĞERLERİ

Hamilelik testi için hamilelik belirtilerinin dikkate alındığını biliyoruz. İlk hamilelik belirtilerinden biri olan adet gecikmesinin görülmesi, gebelik kan testi yaptırılması için yeterlidir. Adetiniz 7 gün ve daha fazla geciktiyse hamilelik kan testi yaptırılabilirsiniz. Hamilelik testinde gebeliği ortaya çıkaran hormon olan Beta HCG hormonunun değerlerine bakılır. Gebelik kan testi sonucunda ortaya çıkan beta HCG değerleri gebeliğin oluşup oluşmadığını hatta oluştuysa kaç haftalık olduğunu bile açıklayabilir.

İnsan koryonik gonadotropini olarak adlandırılan Beta HCG (Human Chorionic Gonadotropin) hormonu plasenta tarafından üretilir. Bu yüzden Beta HCG halk arasında hamilelik hormonu olarak da bilinir.

HAMİLELİKTE BETA HCG KAÇ OLMALI?

Hamile olmayan kadınlardaki Beta HCG hormonu 0-10 mlU/ml aralığındadır. Aktif cinsel hayatı olan kadınlarda Beta HCG hormonunun yükselmesi hamileliğin gerçekleştiğinin kanıtı olarak görülebilir. Kandaki ve idrardaki Beta HCG hormonu değerleri döllenme gerçekleştikten yükselmeye başlar. Kan testindeki Beta HCG hormonu değerleri gebeliğin hangi haftada olduğu bilgisini de verir.

1 HAFTALIK GEBELİKTE BETA HCG DEĞERİ KAÇ OLUR?

Gebelik tarihi hesaplanırken son adet tarihi dikkate alınır. Hamileliğin ilk haftası testlerde görülmeyeceği için 1 haftalık gebelik testinde Beta HCG hormonu negatif yani 0-10 mlU/ml aralığında görülür.

2 HAFTALIK GEBELİKTE BETA HCG DEĞERİ KAÇ OLUR?

Hamileliğin oluşabilmesi için döllenmenin gerçekleşmesi ve embriyonun sorunsuz bir şekilde rahime tutunması gerekir. Plasentanın Beta HCG üretmeye başlaması ancak embriyonun rahime tutunmasının ardından başlar. Bu da aşağır yukarı üç haftayı bulacağından sağlıklı bir gebeliğin kan testlerinde kendisini göstermesi üç hafta sonra olur. Gebeliğin 3. haftasında artık Beta HCG hormonu 0-10 mlU/ml aralığının üstüne çıkar ve hızla artmaya başlar. 2 haftalık gebelikte de Beta HCG hormonu artış göstermemiş olur.

BETA HCG GEBELİK HESAPLAMA TABLOSU

Beta HCG horonu pozitif sonuçları 3. haftayla birlikte izlenmeye başlanır. Hamileliğin her haftasında yükselen Beta HCG hormonu değerleri gebeliğin 3. haftasında 5-50 mlU/mL aralığında, 4. haftasında 5-426 mlU/Ml aralığında, 5. haftasında ise 18-7.340 mlU/mL aralığında gözlemlenir.

Gebeliğin 5. haftasından sonra Beta HCG hormonu çok fazla yükselmeye başlar ve 40. haftaya kadar da yükselmeye devam eder. Beta HCG hormonu ilk 5 hafta içinde büyük önem taşısa da 5. haftada sonra artık takip edilmesi çok da önemli değildir çünkü 5. haftanın ardından anne adayı düzenli olarak ultrason kontrollerine tabii olacaktır.