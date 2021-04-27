Kalp hastalarına aşı uyarısı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Erden, özellikle kalp hastalarının kendi ve sevdiklerinin sağlığı için virüsten uzak durmaları için çok dikkatli olmalarını gerektiğini belirterek; "Covid19 hastalığı solunum yollarının bir hastalığı gibi görünse de endotel dediğimiz damarlarımız iç yüzeyini kaplayan örtünün özelliği yitirmesine neden olmakta ve bunun sonucunda başta dolasım sistemi olmak üzere tüm vücutta tahribata neden olabilmektedir. Özellikle kalp damar hastalığına sahip olan kişilerde hastalık daha ağır seyredebilmekte ve daha ölümcül olmaktadır." açıklamasında bulundu.

KALP HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ

Dr. Erden; "Öncelikle herkes gibi bulaşma riskinin fazla olduğu kalabalık ortamlardan kaçınmak, diğer insanlarla fiziksel ve yakın temasları en aza indirmeleri gerekir. Kişisel hijyen temizlik kurallarına azami dikkat göstermek. Kontamine olabilecek yüzeylere temastan kaçınmak. Sık sık el yıkamak vb. Kişisel temas olabilecek ortamlarda mutlaka koruyucu özellikleri kanıtlanmış tıbbi maske kullanmaları gerekir, maskesiz adım atmamaları gerekir. Mevcut hastalıkları ile ilgili süregelen tedavilerini ve kontrollerini aksatmamaları ve Covid-19 hastalığı ile ilgili olabilecek semptomlar açısından dikkatli olmak ve şüphe durumunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir." dedi.

KALP HASTALARI SEYRİNDE SIK GÖRÜLEN VAKALAR

Erden; "Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ödem, bayılma, çarpıntı, siyanoz, çabuk yorulma gibi bulgular ortaya çıkar ise vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurulusuna başvurmaları önemlidir. Kalp hastalarının gönül rahatlığı ile Covıd-19 aşılarını olabilir. Aşılama sürecine hızlı şekilde katılım önemlidir. Şu an ülkemizde uygulanmakta olan Covid-19 aşıları kalp hastalına da güvenle uygulanmaktadır. Aşı olmaktan sakınmaları hem kendi sağlıkları hem de yakınlarının sağlıkları açısından tehlikeli sonuçlara yol açacaktır. Hastalığa yakalanmaları durumunda izolasyon kurallarına uymak, istirahat etmek, verilen tedavilere düzenli şekilde uyum sağlamak, ek olarak D vitamin takviyesi almak faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.