Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi aşılamanın önemine dikkat çekti: Yüzde 400 azalma var

EV BULAŞI EN YÜKSEK BULAŞ KAYNAĞI OLARAK GÖRÜLÜYOr

Tam kapanmanın bir kaçamak olarak düşünülmemesi gerektiğini de vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:

"Bunu bir tatil fırsatı olarak, bir araya gelme fırsatı olarak toplumun görmemesi gerekiyor. Zira hepimiz şahit olduk. Geçen Kurban Bayramı sırasında vatandaşlarımızın; memleketlerine, tatil beldelerine gitmesi, kalabalıklarda bir araya gelmesi ile beraber maalesef yine vaka sayılarında artış olmuştu. Bu süreci mutlaka evlerimizde, bulunduğumuz ilde çekirdek ailemizle beraber geçirmek gerekiyor. Ayrıca Cuma akşamından bir araya gelip Pazartesi sabahına kadar bir arada olmamamız gerekiyor. Bütün bayram boyunca tüm akrabalar bir araya gelirsek, farklı illerden, farklı mahallelerden insanlar bir araya gelirsek hem kendimizi hem de sevdiklerimizi riske atmış oluruz. Ayrıca son dönem vakalar içerisinde ev bulaşları çok yüksek. Şuan bakın işyerlerindeki kısıtlamalar ile esnek ve kademeli mesaiye kamunun geçmesi ile birlikte işyerlerindeki bulaşın azaltılması yönünde çok büyük bir çaba söz konusu. Toplu taşıma kalabalığı azaldığı için de çok büyük bir çaba söz konusu. Bunları üst üste koyduğumuzda artık ev bulaşı en yüksek bulaş kaynağı olarak görülüyor. Bu nedenle evde de vatandaşların mutlaka çekirdek aile ile bir arada bulunmaları, şüpheli bir durumlarda sağlık kuruluşlarına ulaşmaları doğru bir yaklaşım olacaktır."