Vücuttaki yan yağlar ne kadar sürede ve nasıl erir? Yağ yağları eritmek için en etkili diyet programı

Diyet denince insanların aklına gelenin aksine yan yağları yakmak için uygulanan diyette zararlı içerikli besinlerden kaçınmanız ve aldığınız kalori miktarına dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Bunun yanında gün içinde sık sık hareket edip, her gün belli bir süre yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirirseniz yan yağlarınız erimeye başlayacaktır.

YANDAKİ YAĞLAR NASIL ERİR?

İnsanların vücudunda genetik olarak inatçı yağlar bulunabilmektedir. Bu yağlar her insanda farklı bölgelerde bulunur. Bunun bölgenin belirleyicisi ise insanların genetiklerinde var olan kodlardır. Bazı insanlar bacak bölgesinde daha fazla yağ depolamaya meyilliyken bazı insanlar sırt bölgesinde depolamaktadır. Bazı insanlar göbeklerinde biriken yağları eritme konusunda zorluk yaşarken bazı insanlar için yan yağları eritmek zordur. Bu noktada tek belirleyici genetiktir.

Genetik kaynaklı yan yağları depolamaya yatkın bir vücudunuz varsa ihtiyacınız olan iki şey vardır bunlar: Uzun bir zaman ve kalori açığında beslenmektir. Çünkü vücuttaki bazı bölgeler, yağsızlık yüzünden olduğundan daha sıkı hale gelmeye başlarken yan yağlar yavaşça erir ve hemen o kadar sıkılaşmaz.

YAN YAĞLAR NE KADAR SÜREDE ERİR?

Yan yağlarından şikayetçi olan pek çok insan yağların erime sürecinin ne kadar süreceğine dair merak duymaktadır. Bu sorunun çok net bir cevabı yoktur çünkü bu süre kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Kalori açığının miktarı, günlük ne kadar aktivite yapıldığı, genetik gibi pek çok faktör de yan yağların ne kadar sürede eriyeceğinin belirleyicisi olabilmektedir.

YAN YAĞLARI NASIL ERİTİRİM?

Yan yağları eritmek için yapılabilecek bazı egzersizler bulunsa da bu egzersizlerin de öncesinde yapılması gereken şey bir yan yağları eritme diyeti başlatmak ve bunu devam ettirmektir. Diyet ile birlikte yapılacak yan yağları eritme egzersizleri de yağlar yakılırken o bölgenin sıkılaşmasına yardımcı olarak yan yağlardan kurtulmaya yardımcı olacaktır.

Diyet, genelde bilinenin ve görülenin aksine dönemsel bir şey değildir. Aksine vücudunuzu iyi tanıyarak ona ihtiyacı olan besinleri ihtiyacı olduğu kadar verdiğiniz düzenli bir diyet insanların hayatları boyunca alışkanlık haline getirmeleri gereken bir şeydir. Sürekli ve düzenli bir şekilde beslenmenin sağlığa pek çok faydası olmasının yanında, fazla yağlardan kurtulmaya da yardımcı olacaktır.

Yan yağları eritmek amacıyla yapılan diyetin süresi kişiden kişiye değişebileceği gibi vücuttaki pek çok faktör de bu durumu etkilemektedir. Yan yağları yakma amacıyla yapılması gereken diyette yan yağla eriyene kadar kalori açığı ile beslenmek gerekmektedir. Eğer her gün düzenli olarak her gün tartılıyor ve kilonuzun düşmeye başladığını fark etmeniz doğru bir şekilde ilerlediğinizi göstermektedir.

YAN YAĞLARI ERİTME DİYETİ NASIL YAPILIR?

Yan yağları eritmek için diyet yapmak en büyük önceliklerden olsa bile her diyet yan yağları yakma konusunda etkili değildir. Ve yan yağları yakma amaçlı diyet yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar:

İçinde işlenmiş şeker bulunan yiyecek ve içecekler sağlığa zararlı olduğu kadar yüksek kalori de içermektedir. Bu noktada içeriğinde şeker bulunan yiyecek ve içeceklerden uzak durmanız diyetiniz için iyi bir ilk adım olacaktır.

Vücutta oluşacak olan şeker ihtiyacı ile canınız şeker çekebilir bu noktada işlenmiş şekerin yerini meyvelerde bulunan doğal şeker ile doldurabilirsiniz.

Hamur işi de uzak durmanız gereken yiyeceklerden birisidir bunun yerine yulaf gibi lif açısından daha zengin ve sağlığa daha faydalı olan yiyeceklere yönelmelisiniz.

Sebzelerinizi pişirirken buhar kullanmanız da hem lezzeti hem de kalori miktarını azaltması bakımından size fayda sağlayacaktır.

Et yemeklerinde kullanılan etlerin yağsız tercih edilmesi de önemlidir, vücuda ekstra yağ almaktan kaçınmak özellikle margarinden uzak durmak diyet döneminizde size fayda sağlayacaktır.

YAN YAĞLARI ERİTMEK İÇİN NASIL BİR EGZERSİZ PROGRAMI UYGULANMALI?

Yapılan çoğu egzersiz, yan yağları yakmak konusunda başarısızdır. Başarısız olan bu hareketleri örneklendirmek gerekirse şınav, mekik ya da pilates denilebilir. Bu egzersizler yağ olan bir bölgede değil, kas yoğunluğunun daha çok bulunduğu bölgelerde işe yaramaktadır. Ve zaten var olan kas kütlesini artırmaktadır.

Yan yağları yakmak için en önemli egzersizler ise kardiyo olarak bilinen tüm vücutta etki gösteren denge egzersizleri ve tempolu yürüyüş veya koşu egzersizleridir. Bu egzersizler vücuttaki pek çok kası aynı anda eşit derecede çalıştırarak kasları güçlendirmekten çok enerji yakımını sağlamaktadır. Bu sayede beden enerji yakarken öncelikle brikmiş olan yağları hedef almaktadır.

GÖBEK VE YAN YAĞLARI ERİTME KÜRÜ

Göbek ve yan yağları eritme kürleri fazla yağlarından kurtulmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu kürlerin içerisinde genellikle ana malzeme olarak yoğurt kullanılmaktadır. İşte sizler için yoğurt ile yapılmış 3 farklı göbek ve yan yağ eritme kürü tarifi:

Limonlu Yoğurt Kürü:

Malzemeleri: 3 yemek kaşığı yoğurt, ½ limon, ½ çay kaşığı zerdeçal ya da 1 çay kaşığı hakiki pul biber

Yapımı: Malzemelerin hepsini bir karıştırın, gece uyumadan önce tüketin ve sonrasında hiçbir şey tüketmeyin.

Altın Yoğurt Kürü:

Malzemeler: 4,5 yemek kaşığı yağsız yoğurt, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu ve 1 çay kaşığı zencefil tozu

Yapımı: Malzemelerin hepsini bir kapta karıştırın ve bu karışımı her gün aç karnına tüketin.

Sodalı Yoğurt Kürü:

Malzemeler: ½ limonun suyu, 3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt, 1 şişe maden suyu

Yapımı: Yoğurdun üzerine limon suyunu ekleyin. Bu karışımı karıştırmaya devam ederken bir yandan da yavaşça sodayı da karışıma ekleyin. Bu kürü sabah kahvaltıdan yarım saat önce ve gece uyumadan yarım saat önce tüketin.

Bu kürler tek başına kilo verme ve yağ yakımı konusunda az bir etkiye sahiptirler. Kürleri uygularken beslenme düzeninize dikkat etmeli ve mutlaka gün içinde hareket etmelisiniz. Bu şekilde kürlerin etkileri daha kesin ve gözle görülür olacaktır.